共青团中央:团章中进一步充实坚持党的领导的内容

来源：共青团中央

原标题：中国共产主义青年团第十八次全国代表大会在京闭幕

中国共产主义青年团第十八次全国代表大会在选举产生新一届中央委员会，通过关于共青团十七届中央委员会报告的决议、关于《中国共产主义青年团章程（修正案）》的决议后，29日上午在人民大会堂胜利闭幕。

大会应到代表和特邀代表1537人，实到1525人。实到代表超过应到代表的半数，符合大会选举办法的规定。

会议首先通过了2名总监票人和36名监票人名单。

在总监票人和监票人监督下，到会的代表和特邀代表以无记名投票方式，选举出由170名委员、129名候补委员组成的共青团十八届中央委员会。

随后，大会通过了关于共青团十七届中央委员会报告的决议。大会批准贺军科同志代表共青团十七届中央委员会所作的报告。决议指出，报告全面总结了在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下共青团过去五年的工作，强调了共青团的初心使命、根本任务和做好工作的基本要求，阐明了强国时代青年的历史使命，对未来五年的共青团工作、改革和建设作出了总体部署，体现了党的要求和青年的期望，是今后一个时期全团工作的重要指导性文件。

大会认为，报告确定的主题阐明了新时代共青团工作的指导思想、主要任务、精神状态和奋斗目标。全团要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，不忘跟党初心，牢记青春使命，奋发务实进取，勇于自我革命，团结带领广大团员青年为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

大会认为，党的十八大以来，习近平总书记高度重视青年的历史作用，明确党管青年的根本原则，强调坚持中国青年运动的时代主题，指明青年健康成长的正确方向，要求坚持服务青年的工作生命线，强调把握青年工作的基本规律，明确新时代共青团改革发展的目标任务，形成了习近平总书记关于青年工作的重要思想，为做好新时代党的青年工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

大会高度评价当代青年在同人民一起开拓、同祖国一起奋进中所展现出的昂扬精神风貌，充分肯定了团十七届中央委员会的工作。大会指出，团的十七大以来，全团上下坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央要求，牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性的前进方向，紧紧围绕团的根本任务、政治责任、工作主线，奋发改革、锐意进取、真抓实干，各项工作和建设取得新发展。

大会强调，当代青年正处于近代以来久经磨难的中华民族实现从站起来、富起来到强起来的伟大时代。当代青年要在党的领导下，坚定传承中国道路、中国精神、中国力量，奋勇投身党的十九大绘就的宏伟蓝图，奋力将建成社会主义现代化强国的目标在自己手中变成现实。

大会强调，要用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作，把习近平总书记关于青年工作的重要思想落实到团的全部工作和建设之中。必须坚持政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，始终成为忠诚于党、紧跟党走的团，思想先进、理想坚定的团，心系青年、根植青年的团，勇于担当、奋发进取的团，朝气蓬勃、纪律严明的团。

大会同意报告对今后五年共青团工作的部署。共青团要担负起为中国特色社会主义事业培养建设者和接班人的根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑青年一代的强大精神支柱，不断深化青少年党史和国情政策教育，在青少年中大力弘扬社会主义核心价值观，积极为党培养新时代的青年马克思主义者。要紧扣党的十九大战略部署，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，聚焦打好“三大攻坚战”，找准服务大局的切入点、结合点、着力点，找准新时代发挥青年生力军和突击队作用的新领域，推进共青团工作形成社会功能。要大力促进青年发展，健全落实中长期青年发展规划的工作机制，落实青年发展重点项目，竭诚为青少年排忧解难。

大会强调，全团要深入贯彻落实中央关于群团改革的决策部署和重要要求，围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，增强与改革窗口期赛跑、与青年社会组织发展壮大速度赛跑、与青年主动选择组织分化程度赛跑的责任感和紧迫感，坚定不移推进共青团改革再出发。

大会强调，要以勇于自我革命的精神，严格对照全面从严治党的标准、要求、做法，大力推进全面从严治团，切实管好专职团干部、基层工作骨干、团员，加强各级团组织的革命性锻造。

大会通过了关于《中国共产主义青年团章程（修正案）》的决议，决定这一修正案自通过之日起生效。

大会认为，习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。大会决定，在团章中把习近平新时代中国特色社会主义思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观一道确立为团的行动指南。大会强调，共青团作为党的助手和后备军，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动，增强学习贯彻的自觉性和坚定性，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到团的全部工作和建设中，推动共青团事业不断发展。

大会认为，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。坚持党的领导是做好共青团工作的根本保证，是必须坚持的正确政治方向，是共青团的优良传统。大会决定，在团章中进一步充实坚持党的领导的内容。大会强调，全团要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，严守政治纪律和政治规矩。

大会认为，党的十九大提出了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，确定了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的目标。大会决定在团章中调整充实组织使命的内容。

大会认为，党的十八大以来，习近平总书记对团的根本性问题作出了一系列重要论述，为做好新时代党的青年工作指明了前进方向、提供了根本遵循。大会决定在团章中充实共青团在新时代的基本任务的内容，对新时代共青团工作的根本任务、政治责任、工作主线等内容进行系统表述。

大会认为，习近平总书记关于坚持中国特色社会主义群团发展道路，保持和增强政治性、先进性、群众性等重要要求，为加强团的建设指明了方向。大会决定，在团章中调整充实团的建设总体要求的内容。

大会认为，总结吸收近年来团的工作和改革的新鲜经验，并同总则部分修改相衔接，对团章部分条文作适当修改十分必要。

大会号召，全团要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，团结带领广大团员青年在决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家进程中，奋力谱写壮丽的青春篇章！

大会在雄壮的《国际歌》声中圆满结束。

责任编辑：桂强