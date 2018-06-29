钧正平:铁心跟党走是我军从胜利走向胜利根本所在

原标题：建党97周年丨钧正平：只要跟您走，一定能胜利！

“长夜难明赤县天，百年魔怪舞翩跹”，多灾多难的近代中国，为摆脱被侵略和受压迫的处境，实现民族复兴的理想，无数仁人志士前赴后继进行了坚苦卓绝的斗争，却一再遭到了失败。直到中国共产党登上历史的舞台，中国革命的面貌才焕然一新。

然而，这个光明前景并不是一蹴而就的，而是经历了血与火的探索过程。党成立初期，还没有深刻认识到革命的阶级及其政党必须掌握绝对可靠的革命武装的重要性，当蒋介石悍然发动“四·一二”反革命政变，一夜之间，大批共产党人遭到血洗，一年之内，30多万共产党人和革命群众惨遭杀害。

血的教训擦亮了中国共产党人的眼睛，中共中央明确提出，“革命战争，必须要创造新的革命军队”。此后，才有了“打响武装反抗国民党反动派第一枪”的南昌起义，才有了“支部建在连上”的三湾改编，才有了确立“党对军队绝对领导”军魂的古田会议。

经历过血雨腥风的老红军说：“党手里没有枪杆子，就是人家的盘中肉；枪杆子离开了党，就像树没了根，别人一推就倒了。”我们的军魂不是天上掉下来的，是共产党人用鲜血和生命催生的真理。

萧克将军晚年回忆往事时说：“有党才有军；党的领导坚强、政策正确，就能胜利；不胜也垮不了，即使暂时垮了也能重新建立，最后一定能胜利。”因为这是一支有了根和魂的人民军队。

正是因为有了根和魂，人民军队实现了从小到大从弱到强，不断在曲折中前进，从挫败中奋起，在血雨腥风中坚不可摧、在艰难困苦中勇往直前。

正是因为有了根和魂，人民军队创造了二万五千里长征的奇迹，创造了浴血抗战打败日本侵略者的奇迹，创造了横扫国民党八百万军队如卷席的奇迹，创造了抗美援朝战场上以“钢少气多”战胜武装到牙齿的对手的奇迹……

正是因为有了根和魂，我军同各种错误思想和行为进行坚决斗争，对内克服了分裂主义、山头主义影响和野心家、阴谋家的破坏；对外挫败了敌人的干涉渗透，确保了人民军队不断发展壮大。

在国共合作进行抗日的特殊背景下，蒋介石企图通过改编红军吞并我们党领导的革命军队，党内也出现了一些右倾错误观点。针对这一倾向，我们党提出坚持独立自主原则，始终牢牢掌握军队。

历史充分证明，铁心跟党走是我军从小到大，由弱到强，从胜利走向胜利的根本所在。

在我军军史上有一种看来“不可思议”的奇迹，那就是中国共产党领导的武装力量总是表现出崇高的牺牲精神和无穷的战斗力。

北伐战争时期，以共产党员为骨干的“叶挺独立团”英勇善战屡破强敌，赢得了“铁军”的美名。

侵华日军总司令冈村宁次曾说过，对付国民党的军队，“以一个联队（团）足以击溃一个师，击溃 军一个师只需一个大队（营）”，但是，“对付中共军队犹如切割根深蒂固的野草，费尽心力而又毫无成效，真正是无能为力。”他在晚年的回忆录中讲到八路军时，用“作战勇敢、内部团结”来概括。

更为神奇的是，解放战争中那些起义投诚的国民党军队以及收编的散兵游勇，一旦换上人民解放军的军装，纳入人民军队的编制，立马焕发出全新的面貌和战斗精神。

创造这种“不可思议”的奇迹关键就是中国共产党，有了党对军队的坚强领导，人民军队前进就有方向、有力量。中国共产党领导下的人民军队真正实现了革命的自觉，激发出了官兵最大限度的战斗热忱，因而才有了“压倒一切敌人，而决不被敌人所屈服”的献身精神和敢打必胜的战斗作风。

放眼世界，没有任何一支军队，为了人民如此牺牲奉献。长征出发时红军有18.6万人，到达陕北后仅剩3万多人；抗战，共产党领导的人民武装伤亡60多万人；解放战争，26万多子弟兵牺牲在共和国诞生前夜；新中国成立后，又有30多万官兵为人民献出生命。

七一，八一，十一。三个日子的先后顺序，看似偶然，却昭示历史必然：没有党，就没有人民军队；没有人民军队，就没有新中国。

敢于斗争、敢于胜利，一不怕苦、二不怕死，这是因为党领导下的人民军队是在为着崇高的理想和信念而牺牲奋斗，为着中华民族的整体利益而奋斗，彰显了中国共产党领导的伟大力量。忠诚于党，造就了人民军队为党和人民冲锋陷阵的坚定意志。

“为有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。”在中华民族走向伟大复兴的征程中，中国共产党领导的人民军队立下的不朽功勋永载史册。

一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。未来人民军队前进路上还会遇到许多新的“娄山关”“腊子口”，遇到这样那样的暗礁险滩和风险点，坚持党的绝对领导是战胜这一切困难挑战的根本保证。

形形色色的敌对势力总是幻想着在我军这个钢铁长城上打开缺口，千方百计对我军进行“政治转基因”，说到底就是妄图使我军脱离党的领导。敌对势力惧怕和妄图改变的，就是我们必须牢牢坚持的，坚定党对军队绝对领导的政治自信和政治自觉，就是对各种敌对势力不良图谋的最有力回击。

无论时代如何发展，形势如何变化，我们这支军队永远是党的军队、人民的军队。必须始终坚持党对军队绝对领导这个建军之本、强军之魂，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威，坚决贯彻党对军队绝对领导的根本原则和制度，坚决听从党中央和中央军委指挥。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”在中国共产党领导下，新时代的人民军队必将不断书写更为辉煌的篇章，必将不断创造无愧于历史和时代的新的光辉业绩。

来源：“钧正平工作室”微信公众号

责任编辑：桂强