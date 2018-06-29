贺军科等26人当选团十八届中央常务委员会委员

原标题：共青团十八届一中全会召开 选举产生新一届团中央领导机构 贺军科当选为书记处第一书记

新华社北京6月29日电（记者荣启涵、姜潇）中国共产主义青年团第十八届中央委员会第一次全体会议于29日下午在京举行，选举产生了新一届团中央领导机构。

全会选举贺军科为团十八届中央书记处第一书记，汪鸿雁、徐晓、傅振邦、尹冬梅（挂职）、奇巴图（挂职）、李柯勇（挂职）为书记处书记。经差额选举，王宇、王峰（回族）、尤辉、尹冬梅（女）、次旺平措（藏族）、池志雄、孙雁飞、买买提江·达吾提（维吾尔族）、苏明娟（女）、李君、李骥、李柯勇、李德财、杨松、邴浩、汪鸿雁（女）、张传慧、张继军、奇巴图（蒙古族）、赵青（女）、胡中辉、贺军科、徐晓、景临、傅振邦、熊卓等26人当选为团十八届中央常务委员会委员。

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