原标题：黑龙江的“六类人”要警惕了，省纪委盯上你们了

如何精准有效惩治腐败？黑龙江省委常委、省纪委书记、省监委主任王常松在最新一期《中国纪检监察》杂志上一篇干货满满的文章为这个问题给出了答案。

在这篇题为《坚持以人民为中心的发展思想精准有效惩治腐败》的文章中，王常松表示，在查办案件过程中，纪检部门注重分析不同领域、不同岗位的“关键少数”违纪违法特点，重点发现“六类人”的腐败问题。

这六类人是：一是市委书记、县委书记，主要是通过选人用人、插手工程项目和收受礼金敛财；二是市长、县长，主要靠批准工程项目、拨付财政资金和批准事业编制进人敛财；三是政府部门负责人，主要靠项目和资金审批敛财；四是高校书记、校长，主要靠招生录取、职称评定和基建招投标渠道敛财；五是银行行长，主要靠贷款审批、资金调度使用等途径敛财；六是国企老总，主要靠违规决策重大事项、违规从事关联交易、收受贿赂敛财。

王常松在文章中写道，找准这些腐败路径，就可以提高规律性认识，及时发现和有效防控各类“关键少数”的廉政风险点，把精准惩治的成果反向用于精准监督，助力纪检监察工作质量水平整体提升。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查询发现，将“六类人”作为重点监督对象并非黑龙江首创。事实上，在今年1月举行的中国共产党第十九届中央纪委二次全会上也有类似提法。不过，与黑龙江的以职务划分类别稍有不同。

根据《中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议公报》，今年中国反腐，这几类人群已是中央纪委点名的重点目标：第一类，两面人、两面派；第二类，表态多调门高、行动少落实差；第三类，十八大后不收敛、不收手；第四类，政治问题和经济问题交织形成利益集团；第五类，审批监管、金融信贷等重点领域腐败；第六类，基层腐败、涉黑“保护伞”。

对比黑龙江版的“六类人”清单和中央纪委全会版的“六类人”清单可以发现，黑龙江版其实是对中央纪委全会版的一个延伸和细化，对于基层纪检工作者来说，更为直观，明确了监督对象的身份。

举例来说，就在今年5月31日被通报落马的齐齐哈尔市政府原副市长黄宇就很符合黑龙江版“六类人”的标准。

根据黑龙江省纪委监委网站消息，经查，黄宇严重违反政治纪律，搞封建迷信活动；违反组织纪律，为谋求个人职务晋升送给领导干部钱款，违规任用干部，利用职权在职务晋升方面为他人谋利并收受钱款；违反廉洁纪律，收受礼金、消费卡；违反工作纪律和国家法律法规，违规向领导干部亲属发包工程项目，贻误国家重点流域水污染防治工作，违规套取并侵吞国家财政资金。

对照一下，黄宇就是通过选人用人、插手工程项目和收受礼金敛财的典型例子。

此外，王常松还在文中详细举例了几种监督的方式方法。

例如，通过出行数据分析，掌握领导干部频繁出入的目的地，精确绘制出行轨迹，从中发现公款旅游、出境赌博等问题线索；通过消费信息比对，了解领导干部购买房产、出境旅游、乘坐航班等消费支出变化，从中发现违纪违法问题线索。

另外，王常松在文章中透露，“党的十九大以来，黑龙江省共处分党员干部1.45万人，其中十八大之后不收敛不收手的占86.6%，反腐败斗争形势依然严峻复杂。”

责任编辑：余鹏飞