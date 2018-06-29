这个举报中心换掉大“IP” 背后大动作你看懂了吗

原标题：这个举报中心换掉了大“IP”，背后的大动作你看懂了吗？

浙江，历来都是共和国的法治先行地。

中国首部宪法“五四”宪法诞生自浙江——

1954年毛泽东主席亲自在西子湖畔主持制定共和国的首部宪法，“五四”宪法的初稿因此有了个美丽的名字——“西湖稿”。

“依靠群众就地化解矛盾”的“枫桥经验”也诞生于浙江——

55年前，浙江枫桥干部群众创造了的“枫桥经验”，习近平总书记强调，把“枫桥经验”坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好。

“枫桥经验”在时代发展中被不断赋予其新的内涵，成为全国政法综治战线的一面旗帜。

今天，浙江又迎来一个“第一”——

全国首家“公益损害与诉讼违法举报中心”在浙江成立。

说起这个中心，大有来头。

她的前身是检察系统大名鼎鼎的“职务犯罪举报中心”！

多年以来，“职务犯罪举报中心”接受社会各界对国家公务人员贪污、贿赂、渎职等职务犯罪的举报，全国统一举报电话12309，可以说已经成为了打虎拍蝇的利器。

这样的一个“大IP”，为什么突然间改了名字？

今年3月的全国“两会”上，通过了监察法，修改了宪法——监察委重装上阵，反腐败有了专门的国家机构。

随着反贪反渎等职务犯罪侦查和预防职能转而隶属监察委，检察系统的“职务犯罪举报中心”由此面临着转型。

在国家监察体制改革和司法体制改革的交汇点上，全国首家“公益损害与诉讼违法举报中心”横空出世！

这个举报中心，可不仅是变了个名字那么简单——

12309，同一个举报号码，不同的内涵！

发现生态资源损害、环境污染、食品药品安全等损害社会公共利益行为，怎么办？

拨打12309举报！

发现在生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英雄烈士保护等领域中，政府机关不作为乱作为，怎么办？

拨打12309举报！

发现公安、检察院、法院违法办案，怎么办？

拨打12309举报！

发现监狱看守所在收押、监管、减刑、假释、暂予监外执行等存在违法情形，怎么办？

拨打12309举报！

除了来信来访来电话，浙江作为互联网大省，这个全国首家“公益损害与诉讼违法举报中心”怎么少得了网上服务平台？

登录浙江监察网（http://www.zjjcy.gov.cn），你就会在显著位置看到举报中心的入口——

举报中心的各种举报方式，均对举报人的个人信息严格保密。

不仅如此，如果举报人提供重要线索经查证属实，还将获得奖励！

举报中心“IP”变了，受理举报的内容变了，背后反映出一个更大的变化——

检察机关的定位转型已经开始了大动作！

习近平总书记强调：

中国检察机关是国家的法律监督机关，承担着惩治和预防犯罪、对诉讼活动进行监督等职责。

检察官是公共利益的代表，肩负着重要责任。

“公益损害与诉讼违法举报中心”包含的两项职能，维护公共利益和诉讼活动监督，更加直观地展示出法律监督机关的定位。

检察机关的“转型”，正是要转到“法律监督”这个主要责任上来！

28日，张军检察长与梁家河村党支部书记巩保雄共同为最高检12309检察服务中心揭牌

同时，法律监督，不是关起门来搞监督。

“举报中心”践行群众观点，畅通人民群众反映问题的渠道，通过法律监督，满足新时代人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新期望新要求。

全国首家“公益损害与诉讼违法举报中心”设立的深意，你看懂了吗？

责任编辑：桂强