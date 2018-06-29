最高法第一第二国际商事法庭在深圳西安揭牌

原标题：最高人民法院第一、第二国际商事法庭开始正式办公

新华社北京6月29日电（记者罗沙、周科）记者从最高人民法院获悉，最高人民法院第一国际商事法庭、第二国际商事法庭29日分别在广东深圳和陕西西安揭牌，开始正式办公。

据介绍，位于深圳的第一国际商事法庭具有推动粤港澳大湾区建设的独特区位优势，是辐射海上丝绸之路的重要经济支撑带。第一国际商事法庭将不断促进国际商事审判体系和审判能力现代化，适应新时代国际商事审判实践需要，创新审理机制，优化审理程序，为跨境国际商事纠纷解决贡献“中国智慧”。

西安位于古代丝绸之路的起点，古往今来都是融汇东西方商贸和文化的关键节点，又是内陆型改革开放的新高地，第二国际商事法庭落户西安，有着有利的地缘优势和社会环境。第二国际商事法庭将努力化解商事纠纷，营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境；平等保护中外当事人合法权益，丰富中外市场主体的权利救济渠道，公平公正、专业高效、透明便利且低成本地解决国际商事纠纷。

最高人民法院副院长江必新表示，国际商事法庭要坚持以事实为根据、以法律为准绳，坚持依法独立公正审判案件，确保每一起案件的处理都经得起法律和历史的检验；要落实纠纷解决方式多元化原则，支持国际商事纠纷通过调解、仲裁等方式解决，为国际商事仲裁机构、国际商事调解机构依法提供司法支持，为当事人提供优质高效的法律服务。

他同时表示，要坚持共商共建共享原则，加强司法国际交流，充分用好国际商事专家委员会这一国际法治合作新模式，推动国际商事法律体系不断完善与进步；要充分依托智慧法院建设成果，尽快建立“一带一路”建设参与国法律数据库及外国法查明中心，加强对涉“一带一路”建设案件的信息化管理和大数据分析，确保法律适用正确、裁判尺度统一。

责任编辑：桂强