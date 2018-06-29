抑制飙升的房价 香港拟征收一手住宅空置税

原标题：控制房价！香港征收一手住宅空置税

[解说]当地时间6月29日，香港特区行政长官林郑月娥公布房屋政策新措施，其中提到，政府建议修订《差饷条例》，就空置的一手私人住宅单位征收“额外税收”。

[解说]林郑月娥强调，房屋问题在众多民生议题中，是最严峻、最棘手、最复杂的，特区政府会继续尽最大努力去扭转房屋供不应求、楼价飊升的局面。特区政府已经注意到，近年已落成楼宇但仍未售出的一手私人住宅单位数目持续上升，由2013年3月底约4 000个增加至2018年3月底约9 000个。

[同期]香港特区行政长官 林郑月娥

大家都知道，现在已落成楼宇但未售出的一手私人住宅单位9000个，占了当时预计的供应量的9%。现在房屋紧张、置业诉求高涨的情况下，难以明白为什么会有这么多单位空在那里。所以我们要采取措施，向空置的一手私人住宅单位征收“额外差饷”。

[解说]林郑月娥表示，政府建议修订《差饷条例》，就空置的一手私人住宅单位征收“额外税收”。有关修订会要求获发占用许可证达十二个月或以上的一手私人住宅单位的业主，主要为发展商，每年向政府申报单位的使用情況。

[同期]香港特区行政长官 林郑月娥

如果在申报里面，发现有的单位十二个月里面，有超过六个月的时间未作居住或出租，就会被视为空置的单位。那么相关业主要缴付“额外差饷”，“额外差饷”的幅度很大，就是所谓两倍，这个单位的应课差饷租值的两倍。大家知道，当我们要交差饷的时候，其实应课差饷租值的5%，但我们收两倍，就是200%。

[解说]据了解，政府计划在2018至2019立法年度向立法会提交条例草案以修订《差饷条例》。“额外差饷”会在有关修订条例获立法会通过并刊宪后生效。

[解说]香港人口高度密集，土地和房屋资源有限，不断飙升的房价一直困扰著广大市民。此次房屋空置税的制定，针对的是房地产开发商囤积的问题，政府方面认为，征收空置税可以促使更多房屋推向市场出售，增加供应量，从而抑制房价。

责任编辑：桂强