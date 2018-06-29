日本声称在东海发现中国开采船只 向中方提出抗议

原标题：声称在东海发现中国开采船只，日本向中方提出抗议

[观察者网综合报道]据日本产经新闻网29日消息，日本政府近日号称在东海上发现了“新的中国开采船”，随后还以“担心中国单方面进行试验性开采”为由，向中方提出抗议。

对于这个毫无新意的借口，外交部早就表明：中方在中国管辖海域进行开发活动无可非议。

报道称，日本政府相关人士公开表示：确认在“中日中间线”中方一侧内发现了“勘探四号”半潜式钻井平台的身影，但未发现其“作业痕迹”；中方曾将勘探七号自升式钻井平台往这一海域派遣，不过此次勘探四号有别于过去中方常用的“浅海用配置”，而是可以在深海作业的半潜水型钻井船。

勘探四号 图自中石化

日媒因此展开了联想：“介于中方在‘中间线’附近设置了16座天然气油田探钻设施，这次勘探四号的使命很可能是为了单方面开发新的油田。”

对此，该国外相河野太郎于今日（29日）表示，日本对中国单方面开发的举动予以关切，希望中国方面不要“轻举妄动”，还称中方此举“无助于中日友好”。

截止观察者网发稿，中国外交部、中石化还未对此事进行回复。

在无争议的中国管辖海域进行东海油气开发活动，是中国主权权利和管辖权范围内的事情。日方在对此的评论，一口一个“中间线”，显得“振振有辞”；日本经济新闻网甚至还搬出2008年那份“共同开发油田协议”，指责中方的做法“违反合约”。

但这是完全站不住脚的。

首先，关于日本方面单方面声称的东海“中间线”，中方从未接受。外交部早在2013年就表明：中方在中国管辖海域进行开发活动无可非议。

中国从未承认“日中中间线”的合法性

其次，日方政府对中日就“东海问题”在2008年达成的3项共识理解有误。

中日双方当时赞成在不损害各自法律立场的情况下，在东海选择一个区块进行共同开发；此外，日本企业按照中国法律，可参加春晓油气田的合作开发。

需要指出的是，春晓油气田的合作开发和中日商定的共同开发是两回事。中国社会科学院海疆问题专家王晓鹏曾指出，中方过去两年进行海洋作业平台建设的油气田，既不涉及春晓油气田，更不涉及两国先前选择共同开发的龙井油气田。日本政府对中方所谓“违反协议”、“单方面开发”的指责根本是偷换概念，混淆视听。

春晓油田位置示意图

最后，一些日本学者近年来鼓吹所谓“虹吸效应”，称中方在“中间线”中方一侧开采，会“吸走”日方一侧的油气。这也是不科学的。

北京大学国际关系学院日本问题专家梁云祥副教授曾指出，东海大陆架是西高东低，油气作为流体，即使流动，也是从中国这边往日本那边流，不可能倒着流。

自2012年首座深水钻井平台在南海首钻成功后，中国油气勘探重心就转移到了海洋。过程中，我国在东海发现了5至6万亿立方米气当量的油气储量——可供日本用100年。

需要指出的一点是，如果按照日本主张的“中间线”来划分东海油田归属权的话，将有4块油气田落入日本囊中。昨天（28日），中国“科学”号海洋调查船在东海海域进行海洋科考时，就遭到过日本当局的警告和阻挠。

图自NHK新闻网

日方对“中间线”从无到有般的“炒作”，遭到过中方的多次警告。外交部发言人陆康曾指出：日方炒作东海油气问题，显然不利于中日就东海有关问题开展对话与合作。日方的作法是有意制造对立，对管控东海局势、推动两国关系改善不具有任何建设性意义。

责任编辑：余鹏飞