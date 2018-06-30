新个税法一些支出可税前扣 专家:等同提高起征点

原标题：新版个税法教育、住房等支出可税前扣除 专家：相当于提高起征点

据中国之声《新闻纵横》报道，备受关注的《个人所得税法修正案（草案）》昨天（29日）开始向社会公开征求意见。新的个税税率和新版个税法的实施时间表也首次公布。那么，新版个税法究竟能减掉多少个税税负？这些福利又何时能发到老百姓的手里呢？

新版个税法增加“专项附加扣除”，相当于进一步提高起征点

本次公开的修正案草案中首次披露了新版的7档税率级距区间明细。新的税率表以年为单位计算应税所得。换算为月收入的话，则是应税额不超过3000元的税率为3%，3000到12000之间的税率为10%，20%税率的级距区间是12000到25000。与现行个税法相比，中低档税率的级距得到大幅扩大。

此外，修正案草案还将个税起征点从每月3500元上调至5000元，即每年6万元。个税起征点是日常生活里的俗称，在税法领域里的表述是“基本减除费用标准”，本质上就是对纳税人的基本生活费用的减除。本次的修正案草案还增加了专项附加扣除。财政部部长刘昆指出，专项附加扣除考虑了个人负担的差异性，更符合个人所得税基本原理，有利于税制公平。

刘昆：“草案在明确现行的个人基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金等专项扣除项目以及依法确定的其他扣除项目继续执行的同时，增加规定子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等与人民群众生活密切相关的专项附加扣除”。

增加专项附加扣除，相当于进一步提高了符合条件的居民的个税起征点，北京大学经济学院教授刘怡评价，增加专项附加扣除目的在于把大量的家庭支出因素纳入个税征管的考虑范畴，是一项特别大的进步。

刘怡说，因为以前我们只是考虑你的收入，你有多少收入就征多少税，完全没去考虑的是一家人要围绕他的生计付出多少，比如他要租房子要花钱；他买了房子，贷款的利息也不能在税前扣；比如说教育的支出，也不能在之前扣除。现在能够在税前扣了，这个肯定是一个挺大的质的飞跃。

将基本减除费用标准的提高与税率结构优化调整综合考虑，就可以粗略测算不同收入的群体的个税缴纳额度变化。假定“三险一金”扣除额度为2000元，不考虑专项附加扣除的情况下，月入1万元者，现有税制下需缴纳345元个税；改革后个税为90元；月入2万元者的个税额将从2620元降至1190元；月入5万元者的个税额将从10595元变为8490元。总体上，税负都有不同程度的下降。财政部部长刘昆说：工资、薪金等综合所得的纳税人，总体上税负都有不同程度下降，特别是中等以下收入群体税负下降明显，有利于增加居民收入、增强消费能力。

纳税人按年清算，按月扣缴，差异部分多退少补

修正案中还明确：居民个人取得综合所得按年计算个人所得税；有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款，居民个人年度终了后需要补税或者退税的，按照规定办理汇算清缴。中国社科院财经战略研究院税收研究室主任张斌解释，改革后的个税缴纳将会采取按月代扣代缴、按年清算、多退少补的方式进行。

张斌：“首先会按月代扣代缴，仍然会每个月发工资的时候，单位会按照一个预缴的比例，代扣代缴税款。在年底，再一起来计算。其他的纳入征收范围的所得项目，比如说劳务所得，稿酬所得，且引入专项扣除，我们再按照6万的标准，再去汇总计算，到税务局去多退少补”。

今年10月1日起，纳税人将有望根据新的个税起征点纳税

根据草案，该修正案自2019年1月1日起施行。在施行前，自2018年10月1日至2018年12月31日，纳税人的工资、薪金所得，先行以每月收入额减除费用5000元后的余额为应纳税所得额。这意味着，自今年10月1日起，纳税人将有望根据新的个税起征点纳税。国务院参事刘桓介绍，新的个税法中增加的附加专项扣除对纳税人和税务机关都提出了更高的要求。

刘桓：“综合扣除需要的一个基本条件就是纳税人自行申报，如果不申报的话，那么房租啊、房贷、教育经费等，每个人是不一样的。所以目前我们税务还需要很长时间去做这种前期准备，所以有一定的时间去往后去延，这是完全必要的。所以今年首先还是暂时按照月去计算”。

据了解，公众可以直接登录中国人大网，就《中华人民共和国个人所得税法修正案（草案）》提出意见，也可以将意见寄送全国人大常委会法制工作委员会。

责任编辑：张岩