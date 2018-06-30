暴雨预警升级为黄色 湖北江西等8省有大雨或暴雨

原标题：暴雨预警升级为黄色 湖北江西江苏等8省有大雨或暴雨

中国天气网讯 中央气象台6月30日06时发布暴雨黄色预警：

预计6月30日08时至7月1日08时，湖北中南部、湖南北部、江西北部、安徽南部、浙江西北部、江苏南部、四川盆地东部、陕西东南部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上），局地并伴有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；

2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；

3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

责任编辑：张岩