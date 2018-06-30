155人因破坏营商环境被济南市纪委连夜开会问责

原标题：因破坏营商环境，济南市纪委连夜开会一次性问责155人

29日，济南市纪委连夜召开会议，一次性问责了155人，他们被问责的原因均为破坏营商环境，这是济南近年来规模最大的一次问责。

这一次大规模问责是一次刀刃向内、自我革命的追责行动，彰显了济南优化营商环境的决心。有评论认为，这将大大促进济南营商环境，促进济南的发展。

29日晚，济南市纪委连夜召开会议，会议上讨论的正是这份写着155人的问责名单，和导致他们被问责的54条问题。起这些干部和工作人员出现在名单上，有的是因为不作为、履职不力，有的因为违反工作纪律，还有的因为服务意识差，总体来看，都是在破坏济南的营商环境。最终，济南市纪委又从这54条问题中梳理出30条典型问题，对相关的106人进行了通报。

“营商环境就像空气，空气清新才能吸引更多的外资”，习近平总书记在博鳌亚洲论坛上的这句话，点出了营商环境的重要性。而济南当前正处于跨越赶超的关键时期，比以往任何时期更加迫切需要良好的营商环境。因此，6月20日，济南召开了全市优化营商环境动员大会，提出在全市深化“一次办成”改革。

在这次大会上，播放了《济南市发展环境明察暗访纪实》专题片，在这部长达两个小时的专题片中，有的市民反映一个问题跑多趟办不完，还有的工作人员对待市民态度十分生硬，黑摩的、黑出租等老问题，也在专题片中被再一次曝光。一幕幕场景，让参会干部有些坐不住。当天下午，济南市纪委监委便对专题片中涉及的问题线索进行认真梳理、专题交办，截至目前已经全部查清查结、问责到位。最终产生了这份写着百余人的问责名单。

“动员千遍不如问责一次”，这样的一次大规模的问责，无疑将在济南的干部队伍中产生极大的震动，而这正是济南需要的。分析人士认为，当前，济南的营商环境建设已进深水区、要啃硬骨头，犹如登山，攀之愈高，行之愈难。从动员大会播放明察暗访纪实片，直面问题、自揭伤疤，到曝光典型案例，问责没有例外、追责一查到底，都表明了刀刃向内的勇气，也彰显了济南自我革命的担当。（刘雅菲）

来源：齐鲁壹点

责任编辑：张申