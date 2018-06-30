新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

河北阜平县一辆载有15人机动三轮车侧翻 致6死9伤

河北阜平县一辆载有15人机动三轮车侧翻 致6死9伤
2018年06月30日 09:21 央视新闻移动网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：河北阜平县发生一起三轮车侧翻事故 造成6人死亡9人受伤

　　2018年6月29日下午13：00左右，河北阜平县夏庄乡羊道行政村花塔自然村一辆违规载有15名务工人员的机动三轮车发生侧翻（机动三轮车不允许载人），现场5人死亡，1人送医途中死亡，其他9名受伤人员已送往医院进行救治。事故原因正在进一步调查中。（央视记者 王帅南）

责任编辑：张义凌

阜平县死亡受伤
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区