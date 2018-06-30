河北阜平县一辆载有15人机动三轮车侧翻 致6死9伤

原标题：河北阜平县发生一起三轮车侧翻事故 造成6人死亡9人受伤
2018年6月29日下午13：00左右，河北阜平县夏庄乡羊道行政村花塔自然村一辆违规载有15名务工人员的机动三轮车发生侧翻（机动三轮车不允许载人），现场5人死亡，1人送医途中死亡，其他9名受伤人员已送往医院进行救治。事故原因正在进一步调查中。（央视记者 王帅南）
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