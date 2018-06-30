美国对华40年不敢有之挑衅 要来了吗？

原标题：美国40年不敢有之挑衅，要来了吗？

美国务院申请海军陆战队进驻台湾？外交部：美方应谨慎行事。

美国有线电视新闻网（CNN）29日引述美国官员的话称，美国务院已提出申请派遣海军陆战队队员前往台湾，守卫新落成的“美国在台协会”（AIT），“此举料将引发中国愤怒”。若申请得到批准，将是近40年来海军陆战队第一次被派往台湾执行相关任务。香港《经济日报》29日评论称，美国此举如果属实，意味着变相将AIT地位提升至“使领馆级”，踩“一中”红线，势必引起中方反弹。

“美国在台协会”台北新址

AIT台北办事处新址6月12日落成。CNN称，两名美国官员确认了“国务院要求海军陆战队进驻”的消息。一名官员称，国务院的申请在几周前提出，但尚未得到批准，目前国务院外交安全局正在与海军陆战队协商。

报道称，AIT台北办事处新址坐落在台北郊区，将容纳约450名员工。如果得到批准，驻台的海军陆战队规模不会很大，可能不超过10人。但这一部署象征意义巨大，因为历史上海军陆战队只被派往与美有外交关系的国家，1979年美国和台湾“断交”、与中国大陆建立外交关系后，美国海军陆战队就不再常驻台湾。

对此，中国外交部发言人陆慷29日表示，一个中国原则是中美关系的政治基础。美方应当恪守一个中国承诺，不与台湾方面发生任何官方关系和军事往来。美方对中方这一立场非常清楚，也知道应当在这一问题上谨慎行事，避免对中美关系大局造成影响。

这不是首次传出“美海军陆战队进驻台湾”的消息，这也成为“台独”分子近期最深切的期盼。

“美国在台协会”（AIT）台北办事处前处长杨苏棣

据法国广播公司报道，AIT新址落成之前，前处长杨苏棣曾在今年2月公开表示，未来新的AIT将会有“陆战队之家”，代表美国对台湾的承诺。另一位前处长司徒文也称，这是美国对驻外人员的维安惯例，进驻的陆战队成员不能算是部队，应该是“小的守卫队”，按照过去经验，规模大约5到15人。6月12日AIT新馆落成之日，AIT台北处长梅健华对这一问题并未否认，称AIT新馆的维安措施与美国在世界各地的标准做法一致。在台媒爆炒这一问题后，梅健华回应称，“目前AIT信义路办公室的维安人员将维持至内湖新馆”，“美国不会派陆战队进驻AIT”。

CNN29日评论称，这一消息传出的背景是，美国国防部长马蒂斯刚刚结束了对中国的访问，这是美国防长4年来首次访华。在访华过程中，马蒂斯和中方都未公开直接提到台湾问题，但中国国家主席习近平在同马蒂斯的会见中谈及领土问题时表示“老祖宗留下来的领土一寸也不能丢”，这被认为是指台湾。此外，美国军方两名官员告诉CNN，中方官员在同马蒂斯的会谈中“多次”提到了台湾问题，并直接表达了担忧，如美国3月通过的“台湾旅行法”，该法鼓励美台各级别官员互访。消息人士称，台湾问题很容易引起争议，马蒂斯不希望深入讨论，他告诉中方，自己没有给军方部门任何指示“去做不一样的事”。

中国社科院美国所研究员倪峰29日接受环环（ID：huanqiu-com）采访时表示，“美国海军陆战队进驻台湾”的消息已炒作多时。按照美国惯例，海军陆战队下设约1000人组成的专职警卫队，为美国国务院派驻全球的机构设施提供安保。问题在于，中美建交后，“美国在台协会”是以非官方机构的名义运作，其所有的工作人员虽然实际上是美国政府人员，但都以非官方身份在台活动。

倪峰表示，近来，美国亲台势力提高美台关系的动作、步骤很多，就是想通过一步步“切香肠”的方式将“美国在台协会”向官方机构的方向推。此前AIT台北办事处新址落成就是体现。还有一种消息称，美国向AIT台北办事处派驻海军陆战队员一事已经板上钉钉，虽然这些人届时可能不会穿军装，但仍是在变相地承认这一“非官方机构”的官方身份。

责任编辑：张义凌