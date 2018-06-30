市值曾达1300亿巨头大巴开股东会 网友：载入史册

原标题：心酸，市值曾达1300亿的巨头竟在大巴上开股东大会！网友：载入史册

眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。最近几年，沉沉浮浮的资本市场，这样的故事屡次上演。

中科招商，这家市值曾达1300亿的明星私募，自从去年12月26日被新三板终止挂牌后，正处在重建阶段。昨天（6月29日），中科招商董事长单祥双在一辆大巴中，手持扩音器的照片在社交媒体上引起热议。单祥双可不是在做兼职导游，而是在主持中科招商2017年年度股东大会。

▲图片来源：中科招商官方微博

在大巴上召开股东大会，这样史无前例的做法让网友炸开了锅，有网友表示这将载入史册。到底是怎样的苦衷把这家明星私募逼上了大巴？

中科招商被迫上大巴

说起来，中科招商的这次年度股东大会真的是一波三折。

根据中科招商6月8日发布的公告，该公司2017年年度股东大会于6月29日在北京市通州区西集镇儒林村南1号北京阳光国际会议中心阳光礼堂举行。

地图上显示，该地址距离中科招商办公地约50公里，车程大约一个半小时。由于会议地址过于偏远，不少股东表示不满，甚至有人认为，这是中科招商故意给股东参会制造困难。中科招商回应称：

因预计参加年度股东大会的股东较多，需要的会议场地较大，公司在短时间内未能在市内预订到合适的大型会议场所。

然而，昨天上午当股东大会原定开始的时间9：30到来时，股东大会却没法按时召开。中科招商的解释是：

因公安和酒店方接到恶意举报，导致酒店方取消股东大会会议室的使用，且不允许股东进入会场。到场部分股东提议，在会场外继续召开股东大会，且这项提议经律师认可，股东们随后经过确认后来到酒店外的大巴车上，召开股东大会。

▲图片来源：中科招商官方微博

10点30分，中科招商董事长单祥双宣布2017年年度股东大会正式开始，会议由单祥双主持，中科招商董秘彭卫宣布：经统计，出席中科招商集团2017年年度股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份占公司股份总数的49.01%。

▲图片来源：中科招商官方微博

此后，股东大会进入问答阶段和投票。11点28分，董事会秘书彭卫宣读《中科招商投资管理集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》，本次股东大会的几项议案全部获通过。

业绩变脸，分红落空了

自从去年年底被终止挂牌后，如何安抚2000多户股东便成了中科招商的头等大事。

去年，中科招商曾发布应对摘牌的公告表示，董事会通过了关于保护中小投资者权益的五条议案，其中分红方案中提到，自2017年开始，连续五年，按不低于可分配利润的20%向股东进行现金分红。

当时就有投资者对这一分红方案表示不满，但是令人想不到的是，到了今年6月8日中科招商发布年报，2017年竟然亏损7.28亿元，说好的分红也落空了。

按照中科招商2017年第三季报，公司2017年前9个月实现营收3.58亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为2.04亿元。当时，媒体计算中科招商2017年可以有6000万进行现金分红。

对于业绩变脸的原因，中科招商解释称，因摘牌引发的连锁反应，公司债券持有人、合作的金融机构要求提前偿付债务，公司被迫以低价集中处置股票资产，回笼资金偿付刚性债务，合计共提前偿还债务49.22亿元。同时，由于股市调整，公司股票资产公允价值变动损失大幅增至-12.73亿元。

截至2017年12月31日，中科招商总资产为200.30亿元，净资产为136.64亿元，每股净资产1.26元。与目前投资者参与公司定增时均摊下来的3元/股相差甚远。如何安抚投资者，中科招商给出的方案是，引入战略投资者和上市。

中科招商表示，公司已与境内外10余家机构投资者进行了多轮接洽，其中包括5家央企和金融机构，公司已从中优选2家机构进场开展尽职调查，公司将会对引进战略投资者的成果及时公告。

同时，中科招商称，根据中介机构的意见，2017年的亏损对海外上市不构成障碍。在昨天的股东大会上，单祥双表示，有信心在未来三年内成功再次登陆资本市场。

▲图片来源：中科招商官方微博

市值从1300亿到66亿

中科招商是国内老牌的私募股权基金管理机构，截至去年底，公司在管存续私募基金有151支，实缴资金总额约341亿元。正是这样巨大的体量使中科招商曾在新三板风光无限。

2015年3月20日，中科招商正式登陆新三板，首次发行价格为10.83元/股，股票发行总额为约1.48亿股。不到一个月，中科招商股价攀升至108.99元，市值达1300亿。

明星公司遇到资本市场的牛市，中科招商自然受到投资人的追捧。中科招商在挂牌新三板前后曾进行过三次现金定向发行，共募集资金近90亿元。

凭借着定增而来的巨量资金，中科招商疯狂举牌上市公司。2015年7、8月A股大幅波动期间中科招商便耗资数十亿元，迅速举牌了16家上市公司。

这种“屯壳模式”曾在鼎泰新材身上大获全胜。2015年7月，中科招商耗资约2.6亿元两度举牌鼎泰新材，而随着2016年鼎泰新材被顺丰控股借壳，中科招商赚了个盆满钵满。

▲图片来源：视觉中国

然而，事情到2015年底突然发生变化，当时证监会紧急叫停PE在新三板挂牌和融资。其后全国股转公司发布整改通知，要求“私募公司的管理费收入与业绩报酬之和须占收入来源的80%以上”。这正是中科招商被终止挂牌的原因，因为根据2016年经审计的财务数据，中科招商管理费收入和业绩报酬之和占收入来源的比例为41.39%，未达到要求的80%。

2017年12月25日是中科招商摘牌前最后一个交易日，当天中科招商的收盘价为0.61元，公司市值从最高1300亿元缩水到最后66亿元，定增和不少二级市场买入的投资者亏损严重。

虽然已从新三板市场被强制摘牌，但拥有2000多户投资者股东的中科招商仍是一家公众公司。成立18年的中科招商能否走出“至暗时刻”，2000多户投资者能否保住自己的利益，每日经济新闻（微信号：nbdnews）将持续关注。

责任编辑：张申