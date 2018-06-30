这位局长夫人受贿清单被披露 其丈夫曾消失1年多

原标题：缓刑的局长夫人

6月29日，中国裁判文书网公布的《王某甲受贿一审刑事判决书》，披露了深圳原国土一把手张士明夫人王某甲的受贿“清单”。

张士明生于1952年6月，河北顺平人，曾担任过深圳市政府多个委办局“一把手”，深圳市质量技术监督局局长、市国土资源和房产管理局局长、市交通委主任等。2010年，张士明转任深圳市人大常委会秘书长，2014年请辞。2016年9月，有媒体报道称，张士明被广东省纪委带走调查，张士明自此“消失”。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，前不久，中国裁判文书网公布的另一份刑事判决书，出现了张士明的名字，称张士明因受贿已被另案处理。该份判决书还显示，张士明案与深圳原常务副市长吕锐锋有牵连，经吕锐锋介绍，张士明与一老板相识，收受这个老板的好处并为其牟利。

那么身为张士明妻子的王某甲，是如何受贿的呢？判决书呈现了津联泰投资有限公司股东王某、深圳市新世界集团有限公司董事长黄某等人的证言。

王某证实，津联泰公司为了感谢张士明在半山御景项目上给予的帮助，由他与津联泰公司董事长邱某，送给张士明港币400万元，以及以折现人民币254万元方式送给张士明和王某甲两个商铺。

黄某证实，2007年，因为张士明在荔园阁三期项目的土地置换计价方案上给予了优惠和照顾，送给张港币200万元；2007年因为张士明在四季御园项目用地的红线重叠问题上帮了忙，送给张港币50万元；2009年，以市场价格六折，卖给张士明和王某甲三套四季山水楼盘的房产，优惠了192万元；2005年至2009年，前后六次春节、中秋送给张士明港币30万元。

法院则认定了王某甲的两个犯罪事实。

其一，2008年至2014年，王某甲在明知张士明利用职务之便为深圳市津联泰投资有限公司提供帮助的情况下，与张士明分两次共同收受该公司董事长、总经理邱某和股东王某给予的人民币254万元。

其二，2009年，王某甲在明知张士明利用职务之便为深圳市新世界集团有限公司提供帮助的情况下，与张士明以低价购房形式，共同收受该公司董事长黄某给予的人民币190.0825万元。2014年，为掩饰犯罪行为，王某甲向深圳市新世界集团有限公司补交了房款差价。

判决书显示：王某甲无视国家法律，伙同国家工作人员张士明，利用张士明职务上的便利，为他人谋取利益，共同收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。

最终，法院以受贿罪，判处王某甲有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元。

判决书对为何判处王某甲缓刑，作了以下四点说明。

其一，在共同犯罪中，王某甲起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。

其二，王某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。

其三，王某甲全部退赃，可酌情从轻处罚。

其四，王某甲自愿认罪，有悔罪表现，且年纪较大，身患严重疾病，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/新京报记者王姝

责任编辑：张申