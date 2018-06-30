原标题：十八大后落马“老虎”中，他将是第一个刑满获释的

本月初，北京市一中院公布的一份刑事裁定书显示，湖南省政协原副主席，如今在秦城监狱服刑的童名谦获得六个月的减刑，减刑后应执行的刑期到2018年6月30日止。

童名谦将是十八大后落马的“老虎”中，首个刑满获释的。

资料图：童名谦

事发

——那场震惊全国的贿选案

从省部级高官，到锒铛入狱的罪犯，童名谦，这位十八大后湖南“首虎”的落马故事，要从5年多前的那场选举说起。

2012年12月28日至2013年1月3日，湖南省衡阳市召开第十四届人民代表大会第一次会议，在差额选举湖南省第十二届人大代表的过程中，出现了后来被称为“新中国人大制度建立以来发生的最严重破坏选举案”。

根据后来查处的情况，这起贿选案恶劣程度令人震惊。

据新华社报道，衡阳市当时当选的76名省人大代表中，有56人送钱拉票，金额总计1.1亿余元，人均送钱近200万元，这还不包括平时请客吃饭的钱。全部参会的527名衡阳市人大代表中有518名收受钱物1亿余元。

衡阳市人大的大会工作人员参与收受与分发钱物，68名大会工作人员收受钱款共计1001万元。

2013年4月初，被一些力量试图捂住的衡阳破坏选举案的盖子，终于在中央直接干预和湖南省委大力推进下，被彻底掀开。

从2013年4月起，一场彻底的清查风暴在衡阳展开，一大批涉案人员纷纷落马。

衡阳官场，在这一案件中严重失职、渎职、违纪的人数近500人，而这其中就包括时任衡阳市委书记的童名谦。

资料图 中新社记者 刘震 摄

罪与罚

——“好好先生”因玩忽职守罪获刑5年

2013年12月18日，中纪委网站发布消息，当时已任湖南省政协副主席的童名谦涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。几天之后，童名谦被“双开”。

中纪委在对童名谦的问题通报中提到：

童名谦在任湖南省衡阳市委书记期间，作为市换届工作领导小组组长、严肃换届纪律第一责任人，不正确履行职责，对衡阳市人大选举湖南省人大代表前后暴露出的贿选问题，没有及时采取有效措施严肃查处，导致发生严重的以贿赂手段破坏选举的违纪违法案件，给党、国家和人民利益造成重大损失，政治影响和社会影响极其恶劣。

7个多月后，2014年7月24日，这位在当地官场有名的“好好先生”站在了北京市第二中级人民法院的被告席。8月18日，童名谦因为玩忽职守罪被判处有期徒刑5年。

童名谦案庭审之后，《中国纪检监察报》曾发表题为《不仅查贪官还要治庸官》的评论文章。文章称，作为党的十八大以来首个因玩忽职守被双开的高官，童名谦案的样本意义是巨大的：治腐不能止于治贪，为官不为也是腐败。

资料图 洪坚鹏 摄

减刑

——连续二年成监狱改造积极分子

根据北京市第二中级人民法院的判决书，童名谦因涉嫌犯玩忽职守罪于2014年1月1日被羁押，同年1月14日被逮捕，此后羁押在公安部秦城监狱。

在狱中度过了4年多，今年3月，北京市第一中级人民法院发布了关于审理罪犯童名谦减刑案件的公示。6月，该院又发布了童名谦玩忽职守罪减刑刑事裁定书。

裁定书显示，执行机关秦城监狱提出对罪犯童名谦减刑建议。秦城监狱认为，罪犯童名谦在服刑改造期间，能认罪悔罪，认真遵守法律法规及监规，服从管理，积极改造，于2015年、2016年连续二年获得监狱改造积极分子奖励。秦城监狱根据童名谦的改造及奖励情况，提出对童名谦减刑的建议。

北京市一中院在裁定书中表示，童名谦在服刑改造期间，认罪悔罪，遵守法律法规及监规，接受教育改造，确有悔改的表现，可以减刑。但鉴于该犯为职务犯罪罪犯，对其减刑幅度应从严掌握。

最终，法院裁定，对童名谦减去有期徒刑六个月（减刑后应执行的刑期自2014年1月1日起至2018年6月30日止）。

网页截图 图片来源：中国裁判文书网

其实，截至目前，在十八大以来获刑的省部级官员中，童名谦并非刑期最短。

例如，2016年11月，原环保部副部长张力军因受贿罪判处有期徒刑四年。

又如，2017年5月，辽宁省人大常委会原副主任郑玉焯因破坏选举罪和受贿罪被判三年半。

不过，获得减刑后的童名谦，将是十八大后落马的省部级官员中，首个刑期将满的。

中新社记者 张浩 摄

童名谦的减刑依据啥？

根据上述裁定书，对于童名谦的减刑，可以在相关法律条文中找到依据。

刑法第七十八条有明确规定，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑。

根据上述对于童名谦的减刑裁定书，童名谦的减刑应属于“认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现”。

2017年1月1日起施行的《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》中也明确：

被判处有期徒刑的罪犯减刑起始时间为：不满五年有期徒刑的，应当执行一年以上方可减刑；五年以上不满十年有期徒刑的，应当执行一年六个月以上方可减刑；十年以上有期徒刑的，应当执行二年以上方可减刑。有期徒刑减刑的起始时间自判决执行之日起计算。

确有悔改表现或者有立功表现的，一次减刑不超过九个月有期徒刑；确有悔改表现并有立功表现的，一次减刑不超过一年有期徒刑；有重大立功表现的，一次减刑不超过一年六个月有期徒刑；确有悔改表现并有重大立功表现的，一次减刑不超过二年有期徒刑。

记者：阚枫

责任编辑：张义凌