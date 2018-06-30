女干部做假账设200多万的“小金库”因1张纸败露

原标题：女干部做假账设高达200万的＂小金库＂ 因1张纸败露

“我们上湖村是个贫困村，省里和市里给我们村拨了不少扶贫资金，但有些扶贫资金被村支书何清秀拿去在市里买房买车了，她身上穿的衣服都是好几千一套，你们管不管？”

2017年，江西省瑞昌市开展扶贫领域专项巡察，接到群众对上湖村党支部书记何清秀的举报。瑞昌市纪委立即行动，成立调查组，对问题线索进行深挖。

“这个账本有问题，封面看着很旧，但是里面的纸张明显没有经常使用，很大可能是本假账。”调查组同志以扶贫工作检查名义调阅了上湖村财务资料后，向组长进行了汇报，“账本里的内容清清楚楚挑不出毛病，但从头到尾字迹深浅颜色几乎一样，应该是同一个人短时间内伪造出来的。”

果不其然。在对上湖村出纳王某进行谈话后，王某交代，何清秀曾指使他找来一本新本子，把封面做旧，制作了一本假账。当进一步谈到上湖村有哪些违纪问题时，王某支支吾吾一问三不知，表示自己不管具体事，支部书记怎么要求就怎么做账。经过调查组再三做工作，王某提供了另一本账本。

然而，翻阅这本账本，几乎跟之前的假账一模一样，到底藏着什么猫腻呢？“这里怎么有一页纸被撕掉了？”细心的调查人员发现，被撕掉纸张的下一页，隐隐约约能看到“借出廖某5万元”的印痕。“这里应该是借出了5万元，怎么账面还是平的？这本账还是有问题！”

找到了突破口，调查组当即与何清秀进行了谈话。知道不能蒙混过关，何清秀无奈交代了5万元钱的前因后果。2014年，何清秀私人向同学廖某借了5万元，在廖某讨要时，从村里的“小金库”拿出了5万元还款，后来在主持上湖村养老院建设项目时，她又把这5万元记成了养老院工程支出。至此，上湖村的“小金库”问题露出了冰山一角。

随着调查的深入，更多事实浮出水面。自从担任上湖村党支部书记后，何清秀为上湖村建设东奔西走，做出了一些成绩，得到群众认可和支持，也获得上级表扬，一度被树为典型。然而，赞誉面前，何清秀却被冲昏了头脑，私欲也开始膨胀。她荒谬地认为“项目资金是我好不容易争取来的，应该留作己用”，为了规避集体资金使用流程和群众的监督，违规设立“小金库”。几年下来，上湖村“小金库”高达200多万元，其中涉及扶贫资金就有80多万元。

设立“小金库”是手段，方便为己所用是目的。利用职务便利，何清秀通过以亲属名义骗取扶贫资金、私吞上级下拨项目资金、用“小金库”资金向他人借款等方式，非法占有、挪用集体资金归个人使用或进行营利活动。就连本人买高档服装、餐费、汽车油费等个人消费，以及丈夫足浴按摩、儿子新购手机等家庭支出，她都“理所当然”地用公款买单，俨然把村委会当作自己的“后花园”，将扶贫款当成了“私房钱”。

在利欲熏心又心怀侥幸的何清秀看来，只要账面做平、订立攻守同盟，就天知、地知、你知、我知。为了掩盖违纪事实，她召集上湖村村委会干部共同伪造村级假账，并伪造上湖村养老院收支流水账目为“小金库”打掩护，整个上湖村的真实财务情况只有她本人清楚。

2015年底，在市纪委因调查财政局原局长违纪问题查阅各乡镇财务账目时，做贼心虚的何清秀认真翻看了一遍假账，结果发现借廖某5万元一事竟然一不留神记录在了里面，情急之下将该页纸撕掉了，但她也发现了印在后页的痕迹，于是干脆指使王某重新做了第二套假账，把原先假账里不合规的内容重新梳理了一遍，并将封面做旧。没想到，弄巧成拙反露马脚，机关算尽仍然逃不过调查组的“火眼金睛”。

2017年7月，瑞昌市纪委研究决定，对何清秀开除党籍，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理，并对涉及的其他违纪人员分别给予党纪处分。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：张申