这一年北京全国科技创新中心建设全面提速

原标题：[一图读懂] 这一年，北京全国科技创新中心建设全面提速！
来源：北京日报
撰文 | 王皓
2014年和2017年，习近平总书记两次视察北京并发表重要讲话，明确了北京“四个中心”的城市战略定位，强调北京最大的优势在科技和人才，要以建设具有全球影响力的科技创新中心为引领，抓好“三城一区”建设，努力打造北京经济发展新高地，为科技创新中心建设提供了根本遵循。党的十九大对加快建设创新型国家进行系统部署，为科技创新中心建设擘画了新蓝图。
北京市第十二次党代会明确了未来五年“以建设具有全球影响力的科技创新中心为引领，着力打造北京发展新高地”的发展目标。
一年来，北京市牢牢把握高质量发展的根本要求，坚持把创新作为引领发展的第一动力，坚持以供给侧结构性改革为主线，搭平台、建机制、出政策、建池子，推动质量变革、效率变革、动力变革，打好科技创新中心建设攻坚战。
按照《北京加强全国科技创新中心建设重点任务实施方案（2017-2020年）》部署，聚焦“三城一区”建设、对接重大科技计划、推进全面创新改革与中关村先行先试、集聚培养顶尖人才、构建京津冀协同创新共同体、推进科技成果转化6大任务，加强全国科技创新中心建设。2017年215项任务和项目顺利实施，年度目标完成率超过96%；2018年224项任务和项目正有序有力推进。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 王岐山获聘新职务 上一任是李源潮
- 【 军事 】 出鞘：中国北极战略如何“闷声发大财...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 黄毅清曝有黄奕偷漏税证据
- 【 科技 】 电商专供套路多 真相或是偷工减料
- 【 教育 】 弟弟照顾无臂哥哥12年 高考后却争起来
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有