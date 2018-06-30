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这一年北京全国科技创新中心建设全面提速

这一年北京全国科技创新中心建设全面提速
2018年06月30日 10:27 新浪新闻综合
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　　原标题：[一图读懂] 这一年，北京全国科技创新中心建设全面提速！

　　来源：北京日报

　　撰文 |  王皓

　　2014年和2017年，习近平总书记两次视察北京并发表重要讲话，明确了北京“四个中心”的城市战略定位，强调北京最大的优势在科技和人才，要以建设具有全球影响力的科技创新中心为引领，抓好“三城一区”建设，努力打造北京经济发展新高地，为科技创新中心建设提供了根本遵循。党的十九大对加快建设创新型国家进行系统部署，为科技创新中心建设擘画了新蓝图。

　　北京市第十二次党代会明确了未来五年“以建设具有全球影响力的科技创新中心为引领，着力打造北京发展新高地”的发展目标。

　　一年来，北京市牢牢把握高质量发展的根本要求，坚持把创新作为引领发展的第一动力，坚持以供给侧结构性改革为主线，搭平台、建机制、出政策、建池子，推动质量变革、效率变革、动力变革，打好科技创新中心建设攻坚战。

　　按照《北京加强全国科技创新中心建设重点任务实施方案（2017-2020年）》部署，聚焦“三城一区”建设、对接重大科技计划、推进全面创新改革与中关村先行先试、集聚培养顶尖人才、构建京津冀协同创新共同体、推进科技成果转化6大任务，加强全国科技创新中心建设。2017年215项任务和项目顺利实施，年度目标完成率超过96%；2018年224项任务和项目正有序有力推进。

责任编辑：张申

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