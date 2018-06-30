黑龙江鸡西市市长张常荣拟任市委书记

原标题：黑龙江拟任职干部公示：鸡西市市长张常荣拟任市委书记

张常荣

拟任职干部公示名单

依据《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，为加强干部选拔任用工作的民主监督，现将拟任职的干部进行任前公示（按姓氏笔画为序），公示期限为2018年7月2日—2018年7月6日（5个工作日）。

王晓兵 男，汉族，1966年10月生，51岁，1991年5月参加工作，1997年12月入党，黑龙江广播电视大学工业电气自动化专业在职大专毕业，现任省残疾人联合会宣传文体部部长，拟任省残疾人联合会党组成员，推荐为省残疾人联合会副理事长人选。

李福志 男，汉族，1963年5月生，55岁，1988年12月参加工作，1996年5月入党，黑龙江大学数学专业大学毕业，现任省残疾人联合会组织联络部部长，拟任省残疾人联合会党组成员，推荐为省残疾人联合会副理事长人选。

时永录 男，汉族，1965年5月生，53岁，1989年7月参加工作，1988年1月入党，省委党校经济管理专业研究生毕业，现任合江林业管理局（林区分公司）党委书记，拟任省森林工业总局党委委员，提名为省森林工业总局副局长。

张常荣 男，汉族，1963年8月生，54岁，1985年7月参加工作，1985年7月入党，黑龙江大学经济学专业在职研究生毕业，现任鸡西市委副书记、市长，拟任鸡西市委书记。

赵广东 男，满族，1962年9月生，55岁，1980年9月参加工作，1984年11月入党，省委党校法律专业大学毕业，现任鸡西市委常委、市纪委书记、市监委主任，拟推荐为鸡西市人大常委会主任候选人。

对上述拟任职人选如有情况和问题，可在公示期内反映，反映情况和问题必须实事求是，应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式；对线索不清的匿名信和匿名电话，公示期间不予受理。

受理单位：中共黑龙江省委组织部举报中心

电 话：0451—12380

地 址：哈尔滨市南岗区果戈里大街327号

邮政编码：150001

中共黑龙江省委组织部

2018年6月29日

来源：黑龙江日报

责任编辑：张申