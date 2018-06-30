大陆记者叶青林（脸书）

原标题：大陆记者遭“拉黑”后怒呛台当局：居心何在！

海外网6月30日电 日前，大陆记者叶青林赴台申请遭拒一事在岛内引发大讨论，台陆委会妄称叶青林在花莲地震时“散播不实消息”，而叶青林随后在脸书上发文质问台当局，用假新闻抹黑自己“居心何在”，他还指责台陆委会“制造两岸冲突对立”。

今年2月花莲发生强震后，叶青林在报道过程中，发现日本救援队不肯进入危险地段救援，并在社交媒体中将此事曝光，引发岛内一片哗然，绿营却攻击其说谎。叶青林随后公布了现场对话影片，证实日本搜救队员的确不敢下去救灾，没想到，台陆委会打电话给叶青林要求其撤文，叶青林不为所动。6月，叶青林申请赴台驻点就遭到了台当局的拒绝。

据“东森新闻云”报道，台陆委会发言人邱垂正声称，福建东南卫视记者叶青林在花莲地震时“散播不实消息，制造假新闻”。邱垂正称，台当局尊重及保障新闻自由，但绝不允许“这位记者散播不实言论，制造假新闻”，造成两岸人民误解。他还强调，不欢迎制造两岸冲突的“个别陆媒记者”来台。

对此，大陆记者叶青林29日在脸书上发文回击称，本人到底散播什么不实言论，请陆委会拿出证据，不要凭空抹黑。他还怒呛台当局，“到底是谁在制造两岸人民误解、制造两岸冲突对立？”

叶青林在贴文中称，“本人关于花莲地震的报道皆来自于现场，坚持以事实为依据，有清楚信息来源，且有新闻资料存证。本人到底制造了什么假新闻？散播了什么不实言论？请陆委会据实拿出证据，不要凭空抹黑；当时陆委会打电话给我，到底是跟我说明情况还是要求我撤脸书？也请陆委会扪心自问实话实说；至于是谁在造成两岸人民误解、制造两岸冲突对立，相信外界自有公评，本人也不敢贪功。”

叶青林还“求教”台陆委会，何谓“危害民主核心”的可能做法？一边诬指本人制造假新闻，一边用制造假新闻的方式针对本人，此举到底有何用意又居心何在？还请陆委会说清楚，讲明白！

国台办日前证实，东南卫视的一名记者赴台驻点申请遭到台当局无理拒绝，创下两岸互派驻点记者采访以来的恶例，为两岸新闻交流设置障碍。该事件发生以来，在岛内引发舆论批判，就连绿营内部的人都看不下去，担忧台当局此举恐将造成寒蝉效应。

而据《环球时报》此前报道，台湾电视节目《夜问打权》的主持人黄智贤也在节目中痛批台当局此举“不民主、不人权、不自由”。她表示，“台湾很奇怪，我们对全世界的记者民主、人权、自由，但我们对大陆的记者不民主、不人权、不自由”，她质问台当局，“为什么你们这么怕记者？”（海外网 杨佳）

责任编辑：张义凌