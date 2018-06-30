上海小学生被砍身亡:嫌犯顾忌保安巡逻 尾随作案

原标题：上海检察机关昨依法批捕浦北路杀人案犯罪嫌疑人

上海公安机关28日对在浦北路持刀砍人的犯罪嫌疑人黄一川刑事拘留以后，迅速地查明了犯罪事实，昨天（6月29日）以黄一川涉嫌故意杀人提请检察机关逮捕，上海市人民检察院第一分院经审查对犯罪嫌疑人黄一川以涉嫌故意杀人罪依法批准逮捕。

经审查，犯罪嫌疑人黄一川，男，1989年出生，湖南省邵阳市人，无业。据其初步交代，其在多地长期就业不顺，今年6月初来沪找工作无着，产生厌世情绪，转而萌发行凶报复社会的念头。

6月28日上午，犯罪嫌疑人黄一川随身携带一把菜刀，从居住的旅馆出发，乘坐公交车到达桂林西街世界外国语小学附近，伺机行凶作案。11时许，其看见该校学生放学，因顾忌校门口有保安巡逻，便尾随学生其后，在离校门口130米左右处持刀砍向3名学生和一名家长，行凶过程中被迅速赶来的接报民警、学校保安和周边群众制服。

在医院全力抢救下，2名学生因伤势过重抢救无效死亡，1名学生和1名家长无生命危险。

责任编辑：张义凌