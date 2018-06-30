十八大后首个刑满“老虎”走出秦城 曾减刑6个月

原标题：十八大后首个刑满“老虎”走出秦城

撰文 | 李北 编辑 | 庄立人

十八大之后首个因玩忽职守罪被判刑的省部级官员、湖南省政协原副主席童名谦又有了新动态。

日前，中国裁判文书网公布了《童名谦玩忽职守罪减刑刑事裁定书》，获刑5年的童名谦，成功减刑半年，刑期到2018年6月30日止。政知圈（微信ID：wepolitics）发现，到今天（6月30日），童名谦将成为十八大后首个刑满出狱的落马省部级高官。

减刑6个月 月底将出狱

今年59岁的童名谦是湖南长沙人，曾担任过湖南省衡阳市委书记、湖南省政协副主席等职务，因在担任衡阳市委书记期间，不正确履行职责，致使衡阳市发生严重贿选事件，造成特别恶劣的政治和社会影响。2014年8月，北京市第二中级人民法院以玩忽职守罪判处童名谦有期徒刑5年。

判决生效后，童名谦进入秦城监狱服刑。

服刑3年多之后，秦城监狱认为，童名谦在服刑改造期间，能认罪悔罪，认真遵守法律法规及监规，服从管理，积极改造，于2015年、2016年连续两年获得监狱改造积极分子奖励。秦城监狱根据童名谦的改造及奖励情况，提出对童名谦减刑的建议。

北京一中院经过审理认为，童名谦在服刑改造期间，认罪悔罪，遵守法律法规及监规，接受教育改造，确有悔改的表现，可以减刑。但鉴于童名谦为职务犯罪罪犯，对其减刑幅度应从严掌握。法院最终裁定对童名谦减去有期徒刑六个月，减刑后应执行的刑期自2014年1月1日起至2018年6月30日止。

这意味着，到今天（6月30日），童名谦刑满出狱。

得知贿选后不调查不处理

提到童名谦，就不得不提衡阳贿选事件。

△童名谦

2012年12月28日至2013年1月3日，湖南省衡阳市召开第十四届人民代表大会第一次会议。在差额选举湖南省人大代表的过程中，发生了严重的以贿赂手段破坏选举的违纪违法案件。

在衡阳贿选事件里，童名谦到底扮演了什么角色呢？判决书详细披露了这一情况。

2012年2月到2013年3月间，童名谦的职务是衡阳市委书记。2012年8月，衡阳市成立换届工作领导小组，童名谦担任组长，4个月后，童名谦又被选为衡阳市十四届人大一次会议临时党组书记、大会主席团常务主席。

在衡阳市十四届人大一次会议召开前，时任衡阳市常宁市委副书记、衡阳市十四届人大代表的李某就向童名谦反映，一些人大代表有违反选举纪律的行为，建议要严肃纪律，并查处已经出现的贿选现象。

得知这一情况后，童名谦做了记录，说会高度重视，但他并没有了解具体情况，也没有严格依照有关严肃换届纪律规定的要求及时进行调查、处理，仅仅召开了几次会议强调换届纪律，并以衡阳市委名义给衡阳市人大代表发了公开信，要求遵守换届纪律，同时安排时任衡阳市委组织部部长找衡阳市所辖县、市、区，要求他们对省人大代表候选人进行提醒谈话。

时间到了2012年12月28日上午，当天，衡阳市十四届人大一次会议召开第一次全体会议。会后，4名基层代表联合向童名谦等市领导反映省人大代表候选人存在送钱拉票贿选情况，希望市委重视。此时，童名谦仍然表示市委会高度重视，严肃纪律。

此后，衡阳市下属多个区县的区委书记、县委书记再次向童名谦反映有省人大代表候选人在送钱拉票进行贿选。

判决书显示，当不断有人反映省人大代表候选人存在贿选情况时，童名谦没有能正确履行职责，没有严格依照严肃换届纪律工作方案及选举法的有关规定，针对不断有人反映的贿选问题，他并没有责成有关部门进行调查、处理，仅仅采取了简单了解情况、提醒谈话、开会强调纪律、核查身份阻止无关人员进入代表驻地等措施，这些措施没能引起有关人员的警醒和重视，也没能有效制止贿选行为的发生、蔓延。

这导致事态越来越严重。一些开始没有参与贿选的省人大代表，得知有人在送钱拉票贿选甚至在反映问题后贿选人员没有被采取相应的调查、处理措施，担心自己落选，也开始进行贿选，贿选行为大面积蔓延。2013年1月2日下午，衡阳市十四届人大一次会议选举产生76名省人大代表，其中56人有贿选行为；参会的527名衡阳市十四届人大代表中有518人收受了贿选钱款；另有76名大会工作人员收受了钱款。

2013年1月3日，童名谦收到落选的一名人大代表反映送钱拉票问题的短信后，不但没有按照规定，对这名落选代表反映的情况指示有关部门进行调查、处理，而是找人安抚反映贿选情况的人，意图掩盖此事。这之后，仍然有人向童名谦反映，在换届选举中，一些省人大代表候选人有贿选行为，在贿选线索明确、具体的情况下，童名谦采取的措施不是调查、处理问题，而是让反映问题的人顾全大局，进行安抚，并销毁材料，意图掩盖贿选事实。

最终，衡阳破坏选举案案发后，引起当地群众的强烈不满，造成了极其恶劣的社会影响。

2013年12月28日，湖南省十二届人大常委会公告确认贿选的56名省人大代表当选无效。收受贿选钱款的518名衡阳市十四届人大代表中，有6人调离衡阳市，其衡阳市人大代表资格自然终止外；其余512人于2013年12月28日被衡阳市十四届人大三次会议筹备组公告确认资格终止。案发后，从收受贿选款的衡阳市十四届人大代表及工作人员处追缴赃款共计1.1亿余元。400余名涉案人员被立案调查。

怕影响自己仕途才没处理

那么，童名谦为什么不对贿选问题进行调查处理呢？

童名谦的说法是，他做了一些工作，比如召开四次会议强调选举纪律，起草并发布致市人大代表要求严守换届纪律的公开信，会议期间在三个会上强调选举纪律，与县、市、区负责人提醒谈话。他以为这些工作可以阻止贿选的发生，思想上也对此重视不够，以为只是个别现象。

还有，童名谦说自己当时正处于晋升关键期，自己没有能够抛弃个人的私心杂念，抱着求稳怕乱的心态，没有依纪依法进行调查、处理。

此外，童名谦还认为，衡阳发生大面积贿选也有客观、历史、环境等方面原因。

但对他的这些辩解，法院都没有采纳。

法院认为，童名谦在换届选举前的一段时间已出现贿选的苗头和在选举过程中贿选行为开始蔓延时，担心影响自己升迁，主观上求稳怕乱，没有及时查处，致使省人大代表选举出现大面积贿选，童名谦对此应当承担直接、主要责任。

责任编辑：张申