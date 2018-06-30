成渝铁路发生水害 部分列车晚点停运

原标题：成渝铁路发生水害部分列车晚点停运，铁路部门已启动应急预案
工务段人员正在进行路基加固
川报观察6月30日报道，6月30日，记者从中国铁路成都局集团有限公司获悉，受四川省境内持续强降雨影响，成渝铁路顺河场至登瀛崖区间发生水害，导致途径该区段的部分旅客列车晚点、停运。
目前，晚点运行的旅客列车分别是：广州至成都K830次，昆明至成都K1140次，杭州至成都K1274次。此外，6月30日宜宾至成都K9446次、成都至广元K9436次旅客列车停运。
铁路部门已启动应急预案，封锁区间，组织工务、客运等人员全力展开应急处置，尽快恢复列车运行秩序。
西南铁路进入防洪主汛期，建议出行旅客注意留意站车公告、12306信息等关注列车动态，合理安排出行。 （王眉灵）
来源：川报观察
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