外媒：防长魏凤和接受美防长邀请 将在今年访美

2018年6月28日下午，国防部召开6月例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校回答记者提问。（国防部网站）

原标题：境外媒体关注中国防长魏凤和受邀年内访美

参考消息网6月30日报道 境外媒体称，中国国务委员兼国防部长魏凤和接受了美国国防部长的邀请，将在今年访问美国。鉴于眼下北京和华盛顿仍在就安全和贸易问题争吵不休，这是中美关系的一个亮点。

据香港《南华早报》网站6月29日报道，魏凤和接受美国防长詹姆斯·马蒂斯这一邀请的消息，是在中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮与来访的马蒂斯会谈后不久公布的。许其亮在会谈中对马蒂斯说，中美应努力使两军关系成为两国关系的稳定器。

新华社援引许其亮的话说：“希望双方进一步增进互信，深化合作，妥处分歧，管控风险。”

报道称，这是马蒂斯上任后首次访问北京。他说，武装部队在双边关系中发挥着“关键”作用，双方应该共同努力发展“建设性的军事关系”。

据新华社报道，许其亮还和马蒂斯讨论了台湾问题。

中国国际问题研究院的学者刘卿说，两军之间的持续交流是一个积极的信号。

他说：“（马蒂斯此行）是适时的访问，表明双方都愿意缓和局势。”

另据美国《财富》杂志网站6月28日报道，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯本周会晤了中国官员，希望在贸易摩擦和军事猜疑持续存在的情况下缓解紧张局势。在他这次访问接近尾声之际，两国都宣布会晤取得成功。

马蒂斯称会谈“非常、非常好”；中国国防部发言人吴谦大校说，此次访问取得积极的、建设性的成果。

马蒂斯在离开中国前说，这次访问是为了建立“透明的战略对话”。

中国外交部发言人陆慷说：“中美两个大国之间的接触面这么大，交往这么多，在不同时期和不同领域出现一些情况，也不足为奇。关键是双方应本着相互尊重的精神，妥善处理好相互关系中出现的一些情况，使中美关系能更好地造福两国和两国人民。”

中国国防部发言人说，国务委员兼国防部长魏凤和已接受邀请，将于今年晚些时候访问美国。

此外据俄罗斯《生意人报》6月29日报道，中国国防部新闻发言人吴谦大校在评论美国国防部长詹姆斯·马蒂斯访华成果时表示，中国和美国“就增进军事互信达成共识”。

报道称，最近一年，华盛顿通过了一系列纲领性文件，其中中国和俄罗斯被视作美国的对手。

卡内基莫斯科中心专家亚历山大·加布耶夫认为，马蒂斯此行的任务是明确两国军事领域关系的新轮廓。他对该报表示，“在亚太地区，特朗普的政策实质上与前总统奥巴马宣布的区别不大，但特朗普实施得咄咄逼人。马蒂斯抵达北京，为的是解释华盛顿不是为了对抗而对抗，想说服中国遵守一定的规则。这样能够了解冲突的边界并将竞争与合作领域区分开来。”

责任编辑：张义凌