原标题：女儿升学宴科长收19个老板礼金 还未办完就被举报

又到一年高考、中考放榜时，子女学有所成，迈向人生新阶段，家长想和亲朋好友分享喜讯，与老师共享荣光，举办升学宴无疑是传递喜悦的一种方式。子女升学是好事，但好事办好的前提是不能违规违纪。党员干部在庆贺子女升学时，千万别被喜悦冲昏了头脑而踩了红线，让升学宴成了“升学厌”。

什么样的升学宴违规

没有严格落实有关报备规定。有的党员干部未按有关规定向组织报备，如西藏自治区拉萨市堆龙德庆区马乡党委书记达瓦次仁未报备就为女儿举办升学欢送会。有的党员干部言行不一，向组织报告事项与实际办理情况不符，如江西省赣州市南康区坪塘村党支部书记蔡康为其子举办升学宴，向组织报备酒席10桌，而事实上两次办宴14桌，其中违规宴请本村村干部、村民小组长及管理服务对象并收取礼金。不向组织报备、或报备了不严格执行，操办这样的升学宴就成了违规违纪问题。

收受管理服务对象礼品礼金。有些党员干部借子女升学之机以升学宴等名义违规办宴，借机敛财。如江苏省射阳县商务局市场体系建设科科长李松杨操办女儿高考升学宴，收受本县19个加油站老板每人500元礼金，宴席还在进行中，就被群众举报，升学宴办成了“处分宴”。

动用公车公物操办。有的党员干部公私不分，动用公车、公物等公共资源为私人宴请服务，如辽宁省本溪满族自治县动监局工作人员孙某，驾驶执法车辆将其家人送到亲属举办的升学宴现场，并将车辆停放在酒店门前。有的还利用公共信息平台群发短信请吃升学宴，如黑龙江省五常市公安局民意派出所民警赵玉红为操办女儿升学宴，竟利用警务通工作平台群发邀请短信。可见，这类人的特权思想是何等严重，纪律意识是何等淡薄。

提前办、代办、不办宴只收礼金、以聚会等名义违规操办。一些地方高考尚未开锣，升学宴就已频现，有的党员干部委托或授意、暗示他人代为组织操办。如黑龙江省大庆市大同区安全生产监察大队大队长王倩在女儿尚未被大学录取的情况下，就举办学子宴，宴请同事及管理服务对象。即使转移视线，转嫁“风险”，也难逃监督的法眼。

采取化整为零的方式操办。高压态势下，有些党员干部琢磨新招，企图规避组织监督，分批次、多地点操办。如陕西省勉县创建办副主任、党支部书记张明春，先后4次为儿子考上大学举办升学宴，违规收受礼金。这种自作聪明、自欺欺人的做法，最终受到了纪律的处罚。

为何总有人在升学宴上栽跟斗

梳理通报的相关违规违纪问题，公开操办升学宴现象明显减少，势头已经被遏制，但仍有一些党员干部铤而走险，踩了红线，这是基于什么样的心理？

心有不甘，捞回本钱。礼尚往来是我们的传统文化，人情社会下，一些党员干部随份子日积月累地送出去不少礼钱，中央八项规定出台后，大操大办的现象少了，自己送出去的钱尚未回本，希望借办宴“挽回损失”。

贪念作怪，借机敛财。一些党员干部，在工作岗位上认识的大小老板不在少数，自己平时也没少为他们办事，就觉得办升学宴收取红包是应该的。如2017年8月，安徽省六安市霍山县黑石渡派出所所长张玉心违规操办其子升学宴，收受管理服务对象礼金。这种权力变现的做法，都源于一个“贪”字。

自作聪明，试图掩盖。有的党员干部认为小范围的宴请不会被发现，摆得隐蔽些，应该能逃过群众的眼睛和监督检查。如2018年5月，辽宁省沈阳市康平县交通局农村公路管理处党支部书记、副处长敖某某假借朋友王某婚前宴请的名义，违规操办女儿的升学宴。面对处分决定，他懊悔不已：“本以为能够蒙混过关，可还是被纪委监委‘盯上’了！早知今日，这个升学宴我说啥也不能办。”

从众心理，随波逐流。受风俗习惯的裹挟，有些党员干部觉得大家都在办，为什么自己不能办？再加上亲朋好友三番五次的要求，让这些党员干部觉得理所应当好好操办。如2017年6月，湖北省荆州市洪圣村原党总支副书记侯兰的丈夫提议操办女儿高考升学宴，侯兰未予反对，最终因丈夫违规操办女儿升学宴并收受礼金，受到严肃处理。

面子文化，追求排场。有的领导干部觉得自己有一定的社会地位，不能失了面子；有的领导干部认为他人子女成绩比自己的子女成绩差，都办了升学宴，自己没理由不办；还有的领导干部自以为是个“大人物”，升学宴要阔气有排场，习惯了有人围着转、公车出动接送、下属帮忙张罗，因此也就见怪不怪。

不让喜事摊上事

变了味的升学宴成为人情掩护下的“红包宴”，成为滋生“四风”问题的温床。党员干部如何表达喜悦又不触碰红线，值得探究。

坚持原则，严格遵守报备制度。党员干部拥有和其他父母一样为子女庆贺升学的权利，只是自己特殊的公职身份使得宴请容易被异化为权钱交易的手段，因而不可违规操办。把握好办升学宴的度，就必须坚持原则，根据规定及时报备，并做到言行一致，绝不触碰纪律红线。

有礼有节，抵制浪费攀比之风。歪风隐藏在推杯换盏间，人情往来有时是腐败的开端。党员干部一定要严格控制宴请人员范围，筑牢纪律高墙，不铺张浪费，不动用公车公物，自觉做廉洁自律的表率。

管好身边人，让好事敞敞亮亮不受污染。当无法攻破党员干部严密的自身防线时，“围猎”者会转而从身边人下手，利用亲情网、朋友圈使党员干部情不自禁沦陷。党员干部特别是领导干部要形成“头雁效应”，带头抵制不良风气，带头管好家人，防备管理服务对象借机“围猎”，让好事敞敞亮亮不受污染，让子女莫蒙阴影。

做出样子，以身作则培育良好家风。好家风是无声的教诲，铺就人生底色，铭记在心、代代受益。党员干部以子女升学为起点，教育自己的孩子在社会中多做学问，多做贡献，格调高一点，格局大一点，别想那么多虚荣的东西，给孩子以正确的三观引导。

四川一医院院长贪腐被双开：收100万现金放后备箱

6月26日，封面新闻记者获悉：江油市人民医院原党总支书记、院长胡永光，因非法占有公共财物、非法收受他人财物……经江油市纪委常委会、监察局长办公会研究并报江油市委、市政府批准，决定给予胡永光开除党籍、公职处分。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：张申