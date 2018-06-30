公安局副局长被双开 系四起开设赌场犯罪中的主犯

原标题：内蒙古一公安局副局长被双开，系四起开设赌场犯罪中的主犯

为深入推进全市扫黑除恶专项斗争，增强纪检监察机关监督执纪问责效果，强化党员干部的纪律规矩意识，现将全市纪检监察机关查处的两起涉黑涉恶腐败问题典型案例通报如下：

原白云鄂博矿区公安分局副局长刘峰伟开设赌场问题。2012年1月至2015年4月，刘峰伟以盈利为目的，在4起开设赌场的犯罪中起组织、策划、出资等主要作用，系主犯。2018年6月14日，白云矿区纪委给予刘峰伟开除党籍处分，白云矿区监委给予刘峰伟开除公职处分。

昆区公安分局市府西路派出所辅警卞文博向涉黑犯罪团伙提供公民个人信息问题。卞文博在担任昆区公安分局八一派出所辅警期间，利用工作便利，私自将查询到的28条公民个人信息提供给涉黑犯罪团伙并通过微信转账和红包方式收取好处1200元。2018年6月20日，昆区纪委给予卞文博党内严重警告处分，并收缴违纪所得。

开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策，是深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础的必然要求，事关人心向背、事关百姓福祉。以上2起典型案例，反映出个别党员干部党性观念淡薄、群众意识缺失，在利益和好处面前丧失党性修养，与违法犯罪分子沆瀣一气、猫鼠一窝，性质严重、影响恶劣。广大党员领导干部要从中吸取教训，引以为戒，自觉将思想和行动统一到党中央的决策部署上来，严格遵守党纪国法，进一步增强“四个意识”，自觉同一切涉黑涉恶问题做斗争。全市各级党组织要把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆到工作全局突出位置，列入重要议事日程，主动谋划、主动作为，旗帜鲜明的支持扫黑除恶工作。全市各级纪检监察机关要提高思想认识，勇于担当、敢于碰硬，将治理党员干部涉黑涉恶问题作为整治群众身边腐败问题的一个重点，与反腐败斗争和基层“拍蝇”结合起来，深挖黑恶势力“保护伞”，强化监督执纪问责，推动全市扫黑除恶专项斗争切实抓出成效。

来源：微信公众号“包头市纪委监委”

责任编辑：张申