原标题：因工作变动，张敬安辞去长春市副市长职务

张敬安

长春市第十五届人民代表大会常务委员会 关于接受张敬安辞去长春市副市长职务的决定

（2018年6月28日长春市第十五届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

因工作变动，张敬安请求辞去长春市副市长职务。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《长春市人民代表大会常务委员会人事任免办法》的规定，长春市第十五届人民代表大会常务委员会第十一次会议审议决定，接受张敬安辞去长春市副市长职务，并报长春市人民代表大会备案。

责任编辑：张申