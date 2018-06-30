浙江三门核电１号机组并网成功 将带负荷试运行

原标题：（经济）浙江三门核电1号机组并网成功

新华社杭州6月30日电（记者王俊禄）记者从浙江三门核电有限公司获悉，6月30日4时48分，三门核电1号机组首次并网成功，各项技术指标均符合设计要求、机组状态控制良好。

据介绍，三门核电1号机组于2018年4月25日开始首次装料，6月21日反应堆首次达到临界，6月27日首次利用核蒸汽成功冲转汽轮机至额定转速，并顺利完成汽轮机组试验和发电机并网前各项试验。在并网之后，1号机组将进入带负荷试运行状态，并继续进行负荷试验、瞬态试验等相关试验项目，为商业运作做最后冲刺。（完）

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