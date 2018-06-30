7月1日起 这些新规将影响你我的生活

原标题：明天起，这些新规将影响你我的生活！第一条就超多人关心。。。

6月马上就要过去，明天就将迎来盛夏的7月。

明天起，又有一批新规将正式实施：省内流量全部升级为全国流量、日用消费品和进口汽车的关税都将下调。。。。。。

7月这些新规与你有关↓↓↓

定向降准，释放7000亿元资金

中国人民银行决定，从2018年7月5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

对此，西南证券首席研究员张刚表示，此次降准有助于解决小微企业融资难问题，推进相关企业债转股进程，有效增加资金供给，将缓解市场对于股权质押比例较高的上市公司的担忧。而开源证券研究所所长田渭东认为，短期会增加市场信心，尤其对债市有利。

养老金实施中央调剂

国务院日前印发通知，决定建立养老保险基金中央调剂制度，自今年7月1日起实施。人社部负责人指出，建立养老保险基金中央调剂制度的主要内容是，在现行企业职工基本养老保险省级统筹基础上，建立养老保险中央调剂基金，对各省份养老保险基金进行适度调剂，确保基本养老金按时足额发放。

人力资源和社会保障部副部长 游钧指出：建立基金的中央调剂制度，主要是在省际之间来进行资金的余缺的调剂，全国养老保险基金当期的收支总量并没有发生变化，不会增加社会的整体负担，不会提高养老保险的缴费比例。

降低日用消费品进口关税

7月1日起，我国将进一步降低日用消费品进口关税。此轮降税涉及1449个税目，小到一支铅笔，大到旋转木马，囊括了衣、食、用、行等百姓生活的方方面面。降税后，服装鞋帽等平均税率降至7.1%，洗衣机等家电平均税率降低到8%，水产品平均关税降至6.9%，化妆品等降至2.9%。

平均来看，税率由原先的15.7%降为6.9%，低于美国、欧盟和日本的进口关税税率。抽样调查表明，关税在进口商品的市场零售价格中占比为0.4%至6.5%之间，拿一个1000元的商品举例，此次关税下调后，商品价格可能会便宜2元到32.5元不等。其中，对于中高端日用消费品而言，关税下调对最终的市场定价影响有限。

手机流量“漫游”费将成历史

继中国移动、中国联通之后，中国电信也宣布，自2018年7月1日起，取消国内手机流量“漫游”费，手机用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。至此，三大运营商均确认7月1日起取消流量“漫游”费。

30城专项打击楼市乱象

针对近期房地产市场乱象，为严厉打击侵害群众利益的违法违规行为，住房城乡建设部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委，近日联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为 治理房地产市场乱象专项行动的通知》，决定于2018年7月初至12月底，在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

降低汽车进口关税

国务院关税税则委员会印发公告，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。

2002年以后的学历认证可网上免费申领

7月1日起，2002年以后的学历证书均可通过学信网免费查询，也可网上免费申请学历在线验证报告。

科技人员职务科技成果转化奖金享个税优惠

财政部等三部门发布通知，7月1日起科技人员取得职务科技成果转化现金奖励，个人所得税可享优惠。

地方性法规有这些变化↓↓↓

上海：医疗救助范围进一步扩大

7月1日起，上海市医疗救助政策的救助对象进一步扩大。低收入困难家庭将纳入救助范围，这类家庭门（急）诊自负医疗费用按50%比例给予救助，全年最高救助限额为每人2500元。

重庆：周六也可办理出入境证件

7月起，重庆公安将在全市出入境窗口推行周六办证便利措施。除国家法定节假日外，市公安局和全市41个区县办证厅，周六将正常开放提供办证服务。

山东：储藏室、车库不再计入物业公共服务费

7月1日起，山东省普通住宅的储藏室、车库不得计入物业公共服务费的计费面积之内，但改变设计用途用于居住的除外。

广东：全省实施“疫苗险”

7月1日起，广东省级卫计事业发展专项资金统一为一类疫苗异常反应购买补偿保险，出了异常反应都由保险赔；二类疫苗企业也可自愿购买。

安徽：统一工伤保险费率

7月1日起，安徽全省范围实现工伤保险基准费率和浮动费率统一，并在此基础上适当下调工伤保险费率。

哪些新规你最关心？你会喜欢

责任编辑：张义凌