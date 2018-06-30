“台南特朗普”异军突起 年底选战绿营票仓要歇菜

原标题：“台南特朗普”异军突起 民调显示年底选战绿营票仓要歇菜

民调显示林义丰拿下62.85%的超高支持率。（台媒图）

中国台湾网6月30日讯 2018年底的台湾县市长选战正已如火如荼展开。据台湾中时电子报道，此前，前台南县县长苏焕智宣布退出民进党，加入台北市长选举，不料他最近又另有打算，决定回锅参选台南市长。而今，光是竞争台南市长之位的就有民进党参选人黄伟哲、国民党参选人高思博、陈水扁力挺的许忠信、前警察局长陈子敬，以及无党籍参选人林义丰，但最新民调中，林义丰竟异军突起拿下62.85%的超高支持率。

据报道，有最新出炉的网络民调显示，台南市长选举“百家争鸣”，不仅只有蓝绿两党推出的候选人，还有四名无党籍参选人，其中林义丰拿下超过6成支持率，地二名则为陈子敬，第三名为高思博。

其中，林义丰不仅打破蓝绿，还强调全部都会自费参选，并利用网络宣传主打“疯狂星期五”国际音乐节活动，自掏腰包邀请国际DJ，且邀请来的阵容都相当坚强，也成功吸引了民众目光。

林义丰的宣传影片更是年轻人追踪目标，在其Facebook上也能看到许多网友支持“赞！唯一支持丰哥！”、“我这票一定是丰哥的”，另有网友表示，“该换人做了，蓝绿都看腻”。

据台湾《工商时报》、香港中评社等媒体报道，在台南市以纺织服饰业起家、近年投入建筑业的五彩集团创办人林义丰现年70岁，投身企业已49年，自其月前开始评估参选以来，诸多企业人士及社会贤达劝进声音不断，“川普效应”会否在台南发酵，立即成为台南企业界与市民关心的话题。

报道指，林义丰长期观察台南发展，认为台南市最根本及最核心的问题是“台南不缺政治，最需要的是经济”，也正是“蓝绿放两边、经济摆中间”。他指出，台南市面积是岛内“六都”中第三大，但人口已连续多年几乎是零成长，也是“六都”人口增加率最少，这对经济发展而言，缺少了人口红利，除此台南人均所得在“六都”中最低；台南市民需要有一位懂得产业的执行长，具有国际宏观视野、创新思维、营销宣传、掌握时效、有效活化资源与控制成本等统和能力，建构成为“CEO政府”带领新台南脱胎换骨。

针对外界传言林义丰如当选市长，将只做一任，他日前受访时回应，他个人向来是说话算话，如果当选市长，承诺只做一任，并希望在就职三年半内兑现政见。（中国台湾网 王思羽）

责任编辑：张申