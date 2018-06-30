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国民党吁献血车多进台“立法院”:打架前先捐一袋

国民党吁献血车多进台“立法院”:打架前先捐一袋
2018年06月30日 13:33 中国台湾网
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　　原标题：国民党吁献血车多进台湾“立法院”：打架前先捐一袋

台湾“立法院”不时上演群殴大战。（台媒图）台湾“立法院”不时上演群殴大战。（台媒图）

　　中国台湾网6月30日讯　暑假期间，因为户外活动多、易增加意外事件，以及献血车会暂停开入校园，以致台湾岛内血液库存量常会“用的多、捐的少”。

　　据台湾媒体报道，国民党“立委”王金平今号召多个团体，发起“万袋热血展爱心”的全台捐血活动；现任国民党“立委”的蒋介石曾孙蒋万安也在现场捐出热血。

　　颇为有趣的是，国民党“立委”江启臣在现场致辞时，语带玄机地表示，希望献血车多多开入台湾“立法院”，除了正常的募血，“也可让‘立委’在打架前，先捐一袋血”。（中国台湾网 王思羽）

责任编辑：张申

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