国民党吁献血车多进台“立法院”:打架前先捐一袋

原标题：国民党吁献血车多进台湾“立法院”：打架前先捐一袋
台湾“立法院”不时上演群殴大战。（台媒图）
中国台湾网6月30日讯 暑假期间，因为户外活动多、易增加意外事件，以及献血车会暂停开入校园，以致台湾岛内血液库存量常会“用的多、捐的少”。
据台湾媒体报道，国民党“立委”王金平今号召多个团体，发起“万袋热血展爱心”的全台捐血活动；现任国民党“立委”的蒋介石曾孙蒋万安也在现场捐出热血。
颇为有趣的是，国民党“立委”江启臣在现场致辞时，语带玄机地表示，希望献血车多多开入台湾“立法院”，除了正常的募血，“也可让‘立委’在打架前，先捐一袋血”。（中国台湾网 王思羽）
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