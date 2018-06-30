陈水扁再朝蔡当局开炮：很容易找借口粉饰太平

原标题：陈水扁忧“绿色泰坦尼克”撞冰山 支招蔡英文“攘外必先安内”

中国台湾网6月30日讯 继日前痛批蔡英文及与自家颇有嫌隙的“法务部长”邱太三，并预言民进党很可能在年底选战中输掉4到5个县市后，目前正处保外就医的台当局前领导人陈水扁今再度开炮，在其Facebook专栏中谈论本期《新新闻》刊出的文章《绿色泰坦尼克号民进党撞向冰山？》，并赞同文章所言。扁称忧心蔡当局“政务失能，党务失控”。他认为蔡英文的民调低，并非只因推动军公教年改，应该还有其他原因。蔡当局应坦然面对事实，不要再自我感觉良好，但他发现，蔡当局的人很容易找借口粉饰太平！

陈水扁在文中引用不少《绿色泰坦尼克号民进党撞向冰山？》内容，称忧心民进党真撞向冰山。“民进党现在最惨的是，泰坦尼克将沉未沉，甲板上还在放着优美的音乐，俊男美女们还在翩翩起舞，还是有很多人不相信船会沉。”“选举要大败了，还在吵珍奶不可以用吸管、香蕉怎么煮来吃、身份证要不要放玉山照片，竟然还有天兵‘立委’主张散播假新闻要关三天，蠢话占尽媒体版面！”

“完全执政的民进党泰坦尼克号，如今雷达显示冰山四面埋伏，想要转向、脱困恐怕已不容易。”为此，陈水扁提出“死地脱困的逆转良方”，要民进党“攘外必先安内”，首先必须坦然面对事实真相，不要再自我感觉良好，但他发现，蔡当局的人很容易找借口粉饰太平。

文中表示，民进党的铁票区和优势区如宜兰、云林等好几个县市，内部都有不够团结的隐忧，需要赖清德、蔡英文与陈菊发挥领导力，出面作有效的整合；最怕“政务失能，党务失控”，届时后果将不堪设想。（中国台湾网 王思羽）

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