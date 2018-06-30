汪鸿雁履新团中央常务书记 曾是湖北最年轻市长

原标题：刚履新的团中央常务书记，曾是湖北最年轻的地级市政府“一把手”

6月29日，中国共产主义青年团第十八届中央委员会第一次全体会议在京举行，选举产生了新一届团中央领导机构。

湖北日报微信（ID：hubeiribao181）注意到，汪鸿雁履新共青团中央书记处常务书记。

查阅资料可知，汪鸿雁生于1970年4月，是湖北孝昌人，曾在湖北工作了16年，2008年6月当选团中央书记处书记。

武大校友，28岁成副市长

1992年，22 岁的汪鸿雁毕业于武汉大学法学院经济法专业，此后在孝感市委党校工作。1994年，24岁的汪鸿雁被提拔担任共青团孝感市委宣传部部长。

1998年12月，28岁的汪鸿雁调任安陆市政府副市长。当时，安陆市政府办公室的一位工作人员说，她常常深入到农村农户去调查研究，容易跟大家打成一片。

副市长岗位工作不到3年，2001年8月，她回到共青团孝感市委，担任团委书记。

2002年，32岁的汪鸿雁调入团省委，位列共青团湖北省委副书记、党组成员，直到2004年1月调任鄂州市政府副市长。

曾是湖北最年轻的地级市政府“一把手”

据湖北广电和北京日报旗下“长安街知事”等媒体报道：2008年3月，38岁的汪鸿雁出任十堰市委副书记，十堰市政府副市长、代市长，成为当时湖北最年轻的地级市政府“一把手”。

她当时在全市领导干部大会上郑重表态：不贪图名利，不搞花架子，不搞短期行为。依法行政，公道正派，自觉接受广大干部和人民群众的监督，营造风清气正、干事创业的社会氛围。

十堰市

汪鸿雁上任后非常关注民生问题，曾出台两个举措都是为了解决弱势群体看病难看病贵的问题，一个是将所有农民纳入新型农村合作医疗制度覆盖范围，一个是支持20个乡镇卫生院和200个村卫生室改善基础设施。

在她上任不久，还发生了一件“小事”。当时，十堰张湾区谢家小学校门口，以前车流量比较小，交警部门曾在此处设立交通标志指示牌，由于年久失修，被城管部门拆除了。后来，凯旋大道建成通车后，车流激增，对学生出行安全造成了严重威胁。2008年4月底，该校学生给汪鸿雁写了一封信，反映这个情况。

汪鸿雁收到信后非常重视，批示有关部门改善学生出行条件，随后交警部门就在该校门口画了斑马线，安装了交警“护学岗”综合标志。

“务实，不花哨。”一路走来，这是与汪鸿雁共事过的机关干部，对她的印象。

团中央首位“70后”女书记

据央视网报道，2008年6月，汪鸿雁当选共青团中央书记处书记，成为团中央首位“70后”女书记。

2013年6月，汪鸿雁再次当选共青团中央书记处书记。当年12月，在国务院举行的新闻发布会上，她介绍中国青年志愿者行动实施20年的有关情况。

她当时介绍，20年来，青年志愿者成为当代中国青年人中最富有朝气和活力的群体，正是他们，几乎改变了整个社会对青年一代的看法。

2015年7月，汪鸿雁当选为十二届全国青联副主席。

就在今年5月初，汪鸿雁参加中核集团“青年大学习”五四主题团日活动，寄语中核青年要充分参与到“青年大学习”行动中来，要肩负起为国建功的使命，创造出无愧于青春的业绩。

来源：人民日报、长安街知事、长江云、秦楚网、长江商报、中国日报等

责任编辑：张申