东北民主联军纪念馆开馆：纪念解放战争光辉历史

原标题：纪念解放战争光辉历史，东北民主联军纪念馆开馆

中新网黑龙江新闻 图

1946年初，东北人民自治军改称东北民主联军，全军总兵力达到27万余人。自此，东北人民自治军、东北民主联军、东北人民解放军、东北野战军、第四野战军一脉相承，成为从东北松花江畔一直打到南海之滨的解放军主力部队。

为纪念这段光辉历史的发端，2018年6月29日，东北民主联军将士纪念塔揭幕，东北民主联军纪念馆正式开馆。东北网报道称，“这标志着我国规模最大、资源最丰富、建设标准最高的首家以纪念东北民主联军主题园区的诞生。”

东北民主联军纪念园由东北民主联军纪念馆、东北民主联军将士纪念塔、东北民主联军英雄广场、英雄谱等五个部分组成，该纪念园位于东北民主联军前线指挥部所在地——哈尔滨市双城区。

另据《黑龙江日报》报道称，当天于哈尔滨三五将军文化博物馆举行的东北民主联军纪念馆开馆暨东北民主联军将士纪念塔揭幕仪式由黑龙江省文化厅、哈尔滨警备区联合主办，哈尔滨市双城区政府、黑龙江三五国防文化博物馆承办。

报道披露，新建成的东北民主联军纪念馆展出了千余幅照片和数百件展品，包括东北民主联军使用过的武器，东北民主联军获得的证书、奖章等，再现了当年黑土地上经历的战火硝烟。纪念馆以历史为纵轴线，讲述了东北民主联军自组建以来，挥师南下发展和战斗的进程。

此外，多名东北民主联军将帅的后代子女参加了此次活动。

据东北网报道，曾任东北民主联军参谋长兼东北民主联军航空学校校长的刘亚楼之子刘煜滨说，作为东北民主联军将帅的后代子女，很多人是在马背上来到了东北，而他就出生在冰天雪地，对这里怀有浓厚的感情。父辈们在这片土地上，与天斗，与地斗，与敌斗，在近三年的蹉跎岁月中，不但解放了东北，而且从这里挥师南下解放了全中国。

曾任东北民主联军第三纵队司令员的曾克林少将之女曾京美说，此次特意带着丈夫一同从北京赶到哈尔滨双城来参加这个活动，看到了父亲曾经一起战斗过的战友的后代子女非常的激动。东北民主联军纪念园的建成，历史地、客观地诠释了东北民主联军在东北解放事业中丰功伟绩，全面地、系统地呈现了东北人民在全国解放事业中的重大贡献，为龙江人廓清了厚重的红色文脉，为黑土地矗立了永恒的精神丰碑。

曾任东北民主联军第六纵队司令员的洪学智上将1999年撰文回忆了四野在战斗中不断发展壮大的历程，其中包括东北民主联军创下的四平保卫战、“三下江南、四保临江”等光辉战绩。

据洪学智撰写的《光辉的历程 真实的纪录》一文记载，在解放战争的过渡阶段，中共中央东北局、东北民主联军在极其艰难困苦的情况下，坚决执行中共中央、中央军委和毛泽东主席的指示，在坚持发动群众的同时，集中主力英勇抗击了国民党的军事进攻，先后进行了山海关保卫战、秀水河子战斗、本溪保卫战、解放长春之战和四平保卫战等一系列自卫作战，打破了国民党独占东北的企图，配合了中国共产党同国民党的谈判斗争，为开辟和建立东北根据地奠定了基础。

全面内战爆发后，东北民主联军坚决执行中央军委和毛泽东制定的集中优势兵力，各个歼灭敌人，以消灭敌人有生力量为主和打运动战、打歼灭战等作战方针，首战新开岭，一举歼灭国民党军1个师。之后，针对东北国民党军的战略企图和四平保卫战后国民党军控制了东北的中心地区，东北民主联军被分隔在南满、北满两个战场，两区主力部队不能集中于一个战场作战的实际情况，采取南打北拉，北打南拉，东、西、南、北满密切配合的作战方针，取得了三下江南、四保临江作战的胜利，挫败了国民党军“南攻北守，先南后北”的战略计划，迫使东北国民党军在战略上采取守势，从而扭转了东北战局。

1947年5月，东北民主联军由战略防御逐步转入战略反攻和进攻，在东北解放区人民群众大力支持下，从1947年5月到1948年3月的10个月内，接连发起夏季攻势、秋季攻势和冬季攻势，在东北广大地域内机动作战，歼灭国民党军30余万人，迫使国民党军退守沈阳、长春、锦州等几个孤立地区，为解放东北全境创造了条件，并有力地配合了刘邓大军挺进中原和华北战场实施战略进攻作战。

1948年1月，东北民主联军改称东北人民解放军，全区总兵力达73万余人，其中野战军42万人。

责任编辑：张申