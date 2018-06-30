3人自制“新闻采访”牌子放车上 被网信部门训诫

原标题：3人自制新闻采访证件被约谈训诫

近日，有网友在某论坛发帖《私家车上放“新闻采访”牌牌，是猪鼻子插葱还是真的采访车？》，称一辆车牌号为川R1D505的越野车，放置有一块“新闻采访”牌子，落款为四川省某法治研究会，网帖质疑新闻采访的真假。

对此，市网信办高度重视，积极会同市文广新局、南部县网信办等单位，多方调查核实，依法依规对杨某、王某明、王某3人进行约谈训诫。

据查，杨某系南部人，是帖文中放置“新闻采访”牌子的川R1D505的车主，现为市内一家公司职工。今年3月30日，经人介绍，杨某、王某明、王某3人与四川省某法治研究会达成口头约定，义务为四川某法治网采编南充范围内法制新闻信息，四川省某法治研究会为3人办理了工作证。

四川省某法治研究会，是自愿发起组建的地方性、学术性非营利社会组织，该协会建立的四川某法治网为普通网站，不具有新闻采编资质，所发工作证不具有新闻采访证件的性质。

通过百度搜索，截至目前，杨某、王某只在四川某法制网刊用两篇涉及法制和慈善的稿件，未发现恶意炒作、敲诈勒索等行为。但是，3人凭工作证自制3块“新闻采访”牌子，放置于3人私家车挡风玻璃处的做法，违反了有关法律法规。

根据《新闻记者证管理办法》第三十七条，社会组织或者个人假借新闻机构、假冒新闻记者从事新闻采访活动的，由新闻出版行政部门联合有关部门共同查处，没收违法所得，给予警告，并处3万元以下罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

据此，市县两级网信部门、市新闻出版行政部门等迅速约谈杨某等人，组织学习《新闻记者证管理办法》等法律法规，对其进行法制教育，批评训诫。鉴于相关人员违规情节较轻，诚恳接受批评教育，立即撤除“新闻采访”牌子，未造成严重社会负面影响等，暂未进行进一步处罚。

网络空间不是法外之地，希望广大网民引以为戒，自觉遵守新闻宣传和互联网相关法律法规。同时，对举报此事的网友“这几天都是雨”表示感谢，欢迎广大网民对网上违法违规行为进行举报，共同营造良好的网络舆论生态。

责任编辑：张申