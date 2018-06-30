原标题：香港反对派赴台抹黑“一国两制” 政界批兴风作浪

香港公民党主席梁家杰

海外网6月30日电 据港媒报道，香港反对派公民党主席梁家杰再次赴台唱衰香港，抹黑“一国两制”，香港政界人士批其企图拉拢“台独”人士兴风作浪，妄想令香港陷入纷乱。

据《大公报》报道，梁家杰29日联同香港民主党前主席刘慧卿、蔡耀昌，到台湾出席“中华亚太菁英交流协会”座谈会，他在发言时大放厥词，妄称《中英联合声明》承诺的“港人治港”完全没有兑现。香港社会各界批评这些言论不知所谓，完全不尊重“一国两制”和香港市民。

报道称，梁家杰29日出席座谈会时，变本加厉地抹黑与矮化“一国两制”，甚至提出，台湾和香港应该“互相扶持”，“官方”也要经常交流。他还妄称，相信“物竞天择”，最终胜利的是符合所谓“人文精神”的模式。

梁家杰的言行遭到了香港政界的强烈批评，中国和平统一促进会香港总会理事长卢文端直斥，梁家杰这是企图拉拢“台独”人士搞乱香港，但这注定会失败。他强调，中央政府一直奉行“一国两制”政策，给予香港特区很大自由度，梁家杰的言论完全不知所谓。

香港特区人大代表吴亮星也批评道，梁家杰长期敌视国家，对“一国两制”持破坏态度，多次唱衰香港，证明他毫不尊重香港市民和“一国两制”。吴亮星表示，香港在“一国两制”中获得的红利，大家有目共睹，梁家杰的言行是彻头彻尾地对香港人不利。

这并不是梁家杰首次唱衰香港，此前据香港《文汇报》报道，公民党主席梁家杰与党魁杨岳桥，跑到美国“曲线”播“独”。多名政界人士接受文汇网采访时强调，两人刻意将香港“划出”中国范围，反映其“独性”不改。香港社会出现乱象，全因有部分人士刻意不接受《基本法》，以“民主及自由”为挡箭牌兴风作浪。这些人令香港陷入纷乱，他们口中的“民主”不要也罢。

早在今年4月，国务院台办发言人马晓光就曾强调，香港和台湾都是中国的领土。“台独”“港独”等分裂势力相勾连，公然鼓吹“独立建国”，妄图危害国家主权和领土完整，损害民族利益，损害港台两地民众的利益，这是不得人心的，也注定不可能得逞。（海外网 杨佳）

责任编辑：桂强