这个市的中考数学第12题为错题 全体考生都给3分

原标题：齐齐哈尔市教育局：中考数学第12题为错题，全体考生给3分
齐齐哈尔市教育局6月29日在其官网“齐齐哈尔市教育信息网”上发布了一则公告。
这则标题为“关于2018年中考数学试卷第12题有关问题的说明”公告称：经数学专家组评议认定，2018年中考数学试卷中，由于第12题所给数据不科学，造成此题为错误试题。经研究决定，对全体考生均给本题分值3分。对出现此问题，深表歉意！齐齐哈尔市教育教学研究院。
来源：齐齐哈尔市教育局官网
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