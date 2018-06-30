唐曹铁路运营通车：曹妃甸100分钟直达北京站

原标题：唐曹铁路正式运营通车
新华社北京6月30日电（记者齐中熙）记者从中国铁路总公司获悉，由中铁十八局集团公司参建的京津冀协同发展的重要铁路项目——唐曹铁路30日实现全线通车。该铁路的正式运营不仅拉近了曹妃甸至北京的空间距离，而且扩大了运能，完善了“一港双城”交通路网布局，同时进一步促进了京津冀地区经济交流和人才往来。
唐曹铁路为客货共线，全长91.5公里，设计时速160公里，通车后可实现曹妃甸100分钟直达北京站，缩短约2小时路程，方便沿线近百万群众出行。
据现场项目经理高健介绍，唐曹铁路于2015年全面开工建设，中铁十八局集团项目建设者克服了面广、地窄、工序多、交叉作业风险大等困难，安全跨越了交通繁忙的唐津高速和超负荷运转的津山铁路及超大型货车来往频繁的205国道。
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