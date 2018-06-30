广东珠海发布楼市新规 房企这种行为将被暂停预售

原标题：珠海发布楼市新规！房企这种行为将被暂停预售

楼市资料图 中新经纬王培文摄

中新经纬客户端6月30日电 又有城市发布楼市监管新规！珠海市住房和城乡规划建设局29日在官网发布《珠海市商品房预售资金监管办法》（以下简称《办法》），要求房企在申请预售许可证前，要在商业银行设立商品房屋预售资金专用监管账户，并与建设行政主管部门、监管银行等管理部门签订商品房预售资金监管协议。据悉，《办法》将从今年7月15日起正式实施。

《办法》要求，在商品房预售后，各银行发放的按揭贷款，必须直接划入该商品房屋预售资金专用监管账户内，不得直接划扣给房地产开发企业或挪作他用。同时，各银行必须严格按照主管部门核准的内容、金额拨付预售资金专用监管账户内的资金。

《办法》指出，商品房预售资金专用监管账户内累计进账总金额按10%预留，90%拨付，并按照建设工程进度，实行分步解除监管。

《办法》明确，房地产开发企业不按规定缴存、使用预售资金的，由建设行政主管部门责令限期改正；情节严重或逾期仍不改正的，建设主管部门可暂停该房企在珠海市所有开发项目的商品房预售，并记入企业信用信息系统。

据南方都市报报道，实施商品房预售资金监管，对开发企业来说，支取预售资金时好似被戴上了“紧箍”，想要使用更多的预售资金，必须要加快建设进度，确保房屋达到交房标准。

另据法制日报报道，乌鲁木齐市6月底已正式实施商品房预售资金监管措施，杜绝“烂尾楼”现象产生。乌鲁木齐市民购买期房的房款将打入开发商资金监管账户，房产部门可在线监管预售资金的存入、使用情况，确保“专款专用”。

值得注意的是，针对一系列房地产市场乱象，住房和城乡建设部等七部委6月28日发布通知称，将于今年7月初至12月底启动治理房地产市场乱象的专项行动，严厉打击侵害群众利益的违法违规行为。本次专项行动的打击重点包括投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业和虚假房地产广告等四个方面。（中新经纬APP）

责任编辑：桂强