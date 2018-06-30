原标题：北京多地发布雷电冰雹预警 延庆局地已现冰雹
中国天气网讯 对流云团压近，今天（30日）下午，北京多个区县发布冰雹、雷电预警，其中延庆部分地区已经出现冰雹。
今天下午，北京万里晴空换了个“画风”，迅速乌云聚集，房山、延庆两地发布雷电、冰雹黄色预警，怀柔区也发布了雷电黄色预警。上述地区需注意防范冰雹、雷电、大风及短时强降水等强对流天气。
从今天16时北京站点雷达回波图上来看，目前房山、延庆等地已开始出现对流云团。据@气象北京 官方微博消息，延庆东门营地区已出现冰雹。
30日下午，延庆东门营地区出现冰雹。（来源：@气象北京 信息员 何英军）
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