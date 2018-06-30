新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京多地发布雷电冰雹预警 延庆局地已现冰雹

北京多地发布雷电冰雹预警 延庆局地已现冰雹
2018年06月30日 16:24 中国天气
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：北京多地发布雷电冰雹预警 延庆局地已现冰雹

　　中国天气网讯 对流云团压近，今天（30日）下午，北京多个区县发布冰雹、雷电预警，其中延庆部分地区已经出现冰雹。

　　今天下午，北京万里晴空换了个“画风”，迅速乌云聚集，房山、延庆两地发布雷电、冰雹黄色预警，怀柔区也发布了雷电黄色预警。上述地区需注意防范冰雹、雷电、大风及短时强降水等强对流天气。

　　从今天16时北京站点雷达回波图上来看，目前房山、延庆等地已开始出现对流云团。据@气象北京 官方微博消息，延庆东门营地区已出现冰雹。

　　30日下午，延庆东门营地区出现冰雹。（来源：@气象北京 信息员 何英军）

责任编辑：张申

冰雹延庆局地
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区