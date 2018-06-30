南水北调中线首次完成向北大规模生态补水

原标题：南水北调中线工程首次完成向北大规模生态补水

据水利部的消息，南水北调中线工程从4月起开始向沿线受水区河北、河南等地进行首次大规模生态补水，截至今天，全面完成补水任务，累计补水8.68亿立方米。

河南省许昌市居民韩露就住在颍河附近，两个月来，她欣喜地发现颍河的水位比往年高了不少，很久也没看到这么多的睡莲了。

河南省许昌居民 韩露：刚刚拍了两张照片，感觉很不错，有时候还能看见水鸟和鸭子。

很长一段时间里，颍河一到枯水期常常出现断流现象。从今年4月起，南水北调中线总干渠许昌段不断向颍河补水4300多万方，一度干涸的河道以及周边水系重新焕发出生机。

许昌市南水北调办公室副调研员 孙卫东：通过这次生态补水，回填了我们许昌地下水，优化了水资源和水环境，为今后城市发展聚集了浓厚的生态氛围。

截至目前，南水北到中线工程累计对河南河北两省共31条河流进行了生态补水，河水流量得以补充。此外，今年还首次向白洋淀及其上游河道共补水1亿立方米，河湖水质也得到了较大改善。补水沿线的生态环境明显得到改善。（央视记者 周伟 陈博）

责任编辑：桂强