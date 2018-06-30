新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

南水北调中线首次完成向北大规模生态补水

南水北调中线首次完成向北大规模生态补水
2018年06月30日 17:15 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：南水北调中线工程首次完成向北大规模生态补水

　　据水利部的消息，南水北调中线工程从4月起开始向沿线受水区河北、河南等地进行首次大规模生态补水，截至今天，全面完成补水任务，累计补水8.68亿立方米。

　　河南省许昌市居民韩露就住在颍河附近，两个月来，她欣喜地发现颍河的水位比往年高了不少，很久也没看到这么多的睡莲了。

　　河南省许昌居民 韩露：刚刚拍了两张照片，感觉很不错，有时候还能看见水鸟和鸭子。

　　很长一段时间里，颍河一到枯水期常常出现断流现象。从今年4月起，南水北调中线总干渠许昌段不断向颍河补水4300多万方，一度干涸的河道以及周边水系重新焕发出生机。

　　许昌市南水北调办公室副调研员 孙卫东：通过这次生态补水，回填了我们许昌地下水，优化了水资源和水环境，为今后城市发展聚集了浓厚的生态氛围。

　　截至目前，南水北到中线工程累计对河南河北两省共31条河流进行了生态补水，河水流量得以补充。此外，今年还首次向白洋淀及其上游河道共补水1亿立方米，河湖水质也得到了较大改善。补水沿线的生态环境明显得到改善。（央视记者 周伟 陈博）

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区