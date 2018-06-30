世界最大跨径上承式钢管混凝土拱桥合龙(图)

原标题：视频：今天，贵州这座世界级大桥合龙！

今天 10点30分左右，随着最后一节钢管吊装安装就位，横跨贵州省罗甸县沫阳镇大井河的平塘至罗甸高速公路大小井特大桥主拱顺利合龙！

大小井特大桥全长1.5公里，主跨450m，是世界上最大跨径的上承式钢管混凝土拱桥。

大小井特大桥主拱圈采用无支架缆索吊装施工工艺，单肋就位安装，全桥共计58个吊装阶段，节段最大净吊重达160吨。具体就是要把上百吨的一节桥段吊到200多米高空，然后在550米的横向空间里移动到位，一节节拼起来，误差必须控制在5毫米以内，合龙了还要由下往上向8根主钢管里灌入混凝土，高差100米。

据了解，大小井特大桥于2016年6月开工建设，合同工期38个月，概算投资3.7亿元。预计明年8月大桥竣工，明年底通车。

大小井大桥是余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段的控制性工程。平罗高速公路起点连接独山至平塘高速公路，终点衔接银百高速公路惠水至罗甸段，双向四车道、设计时速80公里。

大桥明年通车后，从平塘县到罗甸县只需1个小时，比走省道快2个小时，对加快黔南地区横向连接运输大通道的形成， 以及助推滇、桂、黔石漠化集中连片特困地区的脱贫攻坚有着重要意义。

责任编辑：桂强