原标题：洪秀柱：两岸统一之后 台湾就不怕被人糟蹋侮辱了

国民党前主席洪秀柱（资料图）

海外网6月30日电 国民党前主席洪秀柱在参加反“军改”团体的活动时重申两岸论述，强调“台湾若拒绝统一，就是死路一条”，统一了才“不怕被别人糟蹋、侮辱”。

据“联合新闻网”报道，台湾反“军改”团体“八百壮士”30日宣布正式转型为“八百壮士捍卫中华协会”，并召开会员大会。国民党前主席洪秀柱也到场致辞。她除了勉励“八百壮士”外，还强调两岸要思考如何统一，未来路怎么走，而不是拒绝统一，那“台湾就死路一条”。她重申，“两岸同属一中”，未来的目标就是统一。

报道称，台立法部门日前通过攸关军人“年改”的“陆海空军军官士官服役条例”，遭到退伍军人反对。洪秀柱称，这些日子大家用尽各种方式，受尽各种屈辱、挫折、折磨，虽然大声嘶吼，但蔡当局却用层层拒马、铁丝网，阻挡交流沟通，看不出蔡当局的谦卑、沟通在哪里，这是非常令人痛心的事情。

洪秀柱指出，面对这种情况，必须用选票制裁民进党，将他们拉下台，她呼吁所有退伍军人团结一心。洪秀柱勉励“八百壮士”要有自信，强调“八百壮士”的立场没有错，走的路也没有错，就像她对两岸政策的立场，始终如一，“这些年来，我一路讲的就是两岸同属‘一中’，我们未来的目标就是统一！这是不可违背的基础”。

洪秀柱曾呼吁国民党不可以为了选票，放弃追求国家统一。今年1月，洪秀柱出席“泛蓝联盟”总召交接典礼时也强调，泛蓝不应该只是“反独”，还要促统，如果只“反独”不促统，就只是保持现状，“等于是变相‘台独’ ”，如果永远保持现状，脚步不向前走，会有未来和希望吗？

洪秀柱称，“反独”的目的在促统，唯有“反独”才能救台湾。未来什么地方需要，我们就去发声，结合更多力量来做这些事情，在“九合一”选举中，对于在公平、公正、公开制度中脱颖而出的候选人，我们就一起去帮助，让他顺利当选，否则“政权”拿不回来一切都没法谈，唯一的方式就是把“政权”拿回来。（海外网 杨佳）

责任编辑：桂强