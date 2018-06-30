天津河西致10死火灾事故：主管副区长被建议免职

原标题：河西君谊大厦“12・1”火灾事故调查报告公布
17人追究司法责任 16人建议党政纪处理 主管副区长被建议免职
天津北方网讯：2017年12月1日3时53分，位于河西区友谊路35号的君谊大厦1号楼泰禾“金尊府”项目发生一起重大火灾事故。共造成10人死亡，5人受伤。
日前，天津市安全生产监督管理局官方网站发布了该事故的调查报告。报告认定，事故发生的直接原因是烟蒂等遗留火源引燃君谊大厦1号楼的泰禾“金尊府”项目38层消防电梯前室内存放的可燃物。泰禾锦辉公司总经理林暾等17人被追究司法责任，河西区政府副区长高鹏等16人建议党政纪追责。（津云新闻记者孙帅）
来源：北方网
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