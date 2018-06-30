俄媒：6万中国公民获世界杯球迷护照 排名第二

原标题：六万中国公民获得世界杯球迷护照

据俄罗斯卫星网6月30日报道，俄罗斯数在发展、通信与大众传播部新闻处消息称，中国公民在世界杯期间办理的球迷护照数量（FAN ID）排名第二，中国球迷共已获得6万球迷护照。

该部消息称，2018年世界杯共发放150万球迷护照。除了中国球迷外，还有87.1万俄罗斯公民和4.9万名美国公民获得了球迷护照。墨西哥公民办理了近4.3万球迷护照，阿根廷 —

3.59万，巴西 — 3.2万，哥伦比亚 — 2.9万，德国—2.86万，秘鲁—2.6万。

球迷护照是观众的个人信息卡，是球迷身份认证系统的一部分。每个已购买世界杯球票的观众都需要办理球迷护照。一旦FIFA证实购票申请通过，就可以办理。持有球票和球迷护照（FANID）的球迷能够在比赛举办城市搭乘免费的公共交通。同时还能搭乘限量免费列车抵达比赛举办城市。从2018年6月4日起外国观众能通过球迷护照免签进入俄罗斯。

2018年6月14日至7月15日，俄罗斯迎来该国史上首次世界杯。比赛在俄罗斯11个城市的12座体育场举行。

责任编辑：桂强