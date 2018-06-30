因为这个落马“老虎” 省长连夜召开民主生活会

来源：长安街知事

原标题：因为他的问题，省长连夜召开民主生活会

6月28日晚，陕西省长刘国中主持召开省政府领导班子民主生活会，专题研究冯新柱案“以案促改”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，这已经是陕西省政府领导班子就冯新柱案，于本月召开的第二次专题会议了。此外，陕西省委也因该案接连召开了3次会议，专题研究“以案促改”。

1月3日，陕西副省长冯新柱落马，成为2018年“首虎”，也是继省政协副主席祝作利、孙清云，省人大常委会副主任魏民洲之后的陕西第4虎。

3月31日，冯新柱被开除党籍，并由国家监察委员会开除公职。同时，他还是国家监委成立后，首个获党纪政务处分的中管干部。

《中国纪检监察杂志》在最新一期的文章中点评道，对冯新柱的通报与以往有两个明显区别：其一是除了认定违纪事实，又认定违法事实；其二是由党纪政纪处分变为党纪政务处分，而且以前由监察部报国务院批准，现在由国家监委直接给予。

通报显示，除了接受公款宴请、收受礼金、涉嫌受贿之外，冯新柱还有2个特殊的问题：

首先，对党中央关于脱贫攻坚重大决策部署落实不力、消极应付，且利用分管扶贫工作职权谋取私利。其次，应私营企业主请托，违规选拔任用干部。

按照此前的分工，冯新柱分管的正是扶贫与农业等工作。但他不但不积极扶贫，还利用扶贫敛财，由此成为十八大以来首个犯此问题的中管干部。至于将商人视为“地下组织部长”，任其干预干部选任的情况，在此前落马的中管干部中也不多见。

基于以上问题，也就不难理解，为何中纪委在通报中使用“与人民群众毫无感情，道德败坏，腐化变质”等严厉的措辞来评述冯新柱了。

今年6月15日，省政府召开冯新柱案“以案促改”专题学习和警示教育会议。省长刘国中强调，要深刻汲取冯案教训，警钟长鸣、引以为戒。此外，与会同志也联系实际逐一发言，并一致表示，旗帜鲜明地与冯新柱错误思想和行为划清界限，彻底肃清其恶劣影响。

时隔不到半个月，6月28日，刘国中又连夜主持召开省政府领导班子冯案“以案促改”专题民主生活会。

这次，班子成员不仅聚焦冯案暴露出来的问题，还联系了此前落马的魏民洲、祝作利等严重违纪违法案件，逐一进行个人对照检查。会议再次提出，深入认识冯的巨大危害，坚决与其划清界限，全面彻底肃清恶劣影响。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，汲取冯新柱案的教训，不止是省政府班子的事情，陕西省级4套班子及监察委、地方各级各部门都在深入进行“以案促改”。

5月4日，陕西省委召开冯案“以案促改”专题部署会。省委书记胡和平强调，要坚决同冯新柱错误思想和行为划清界限，坚决整改冯新柱案暴露出的问题，彻底肃清冯新柱恶劣影响。

一个月后，6月4日，陕西省委又召开冯新柱案“以案促改”专题学习会议。胡和平强调，以寸步不让的坚韧抓好作风建设，以马不停蹄的劲头打赢打好脱贫攻坚战。

6月28日，陕西省委常委班子又召开冯新柱案“以案促改”专题民主生活会，认真开展批评和自我批评。

省委带头后，陕西省人大、省政府、省政协的专题民主生活会相继召开。此外，省纪委监委也召开了专题警示教育大会，省委常委、省纪委书记王兴宁指出，要从魏民洲、冯新柱案件中看到纪检监察工作中的薄弱环节和纪检监察干部队伍中存在的问题，不断加强和改进工作。

责任编辑：桂强