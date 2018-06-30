人民日报社论：始终同人民想在一起干在一起

原标题：人民日报社论：始终同人民想在一起、干在一起 ——热烈庆祝中国共产党成立九十七周年

新华社北京6月30日电 人民日报7月1日社论：始终同人民想在一起、干在一起——热烈庆祝中国共产党成立九十七周年

时间砥砺信仰，岁月见证初心。7月1日，我们迎来中国共产党成立97周年。习近平总书记在党的十九大上指出：“伟大的事业必须有坚强的党来领导。只要我们党把自身建设好、建设强，确保党始终同人民想在一起、干在一起，就一定能够引领承载着中国人民伟大梦想的航船破浪前进，胜利驶向光辉的彼岸！”在庆祝党的生日的时候，全党同志要响应总书记“始终同人民想在一起、干在一起”的伟大号召，在新时代展现新作为，书写我们这一代人的光荣。

今天的中国，正在向着历史的山巅行进。中国共产党人的奋勇开拓与中华民族的伟大复兴，形成穿越时空的激昂合奏。“红色理论家”郑德荣，毕生追求马克思主义真理之光；植物学家钟扬，以颗颗种子造福万千苍生；“当代愚公”黄大发，修完“生命渠”又带领村民走上致富路；诺贝尔奖获得者屠呦呦，年近九旬还在为中医药创新继续探索……在改革创新最前沿奋力争先，在脱贫攻坚战场上闯关夺隘，在基层治理第一线躬身实践，神州大地上，千千万万共产党员正以永不懈怠的精神状态，干在实处、走在前列。

回首97年发展历程，我们党紧紧依靠人民，跨过一道又一道沟坎，取得一个又一个胜利，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国特色社会主义进入新时代，新的历史方位赋予我们新的历史使命。前行于百尺竿头，发展正中流击水，任务千头万绪，挑战无处不在。8900多万党员唯有始终同人民想在一起、干在一起，坚定舍我其谁的信念、勇当尖兵的决心，勇担使命、奋发有为，做开拓者、当实干家，才能不负历史重托，创造属于新时代的光辉业绩。

始终同人民想在一起、干在一起，就要不忘初心，以造福人民为最大政绩。我国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，不只意味着全面小康一个不能少、一个不掉队，也意味着还老百姓蓝天白云、清水绿岸；不仅要求完善治理提高民生保障水平，也要求依法治国促进社会公平正义。幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，这是我们党对人民的承诺。新时代再出发，我们要始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，让人民生活更加幸福、更有尊严。

始终同人民想在一起、干在一起，就要牢记使命，将改革开放进行到底。今年是改革开放40周年。经济社会发展蹄疾步稳，发展质量和效益还有待提升；改革广度深度压茬拓展，各项改革举措的落地任务繁重；中国日益走近世界舞台中央，要求我们更加准确把握国际形势，树立正确的历史观、大局观、角色观……历史从不眷顾因循守旧、满足现状者，机遇属于勇于创新、永不自满者。贯彻落实新发展理念、打好三大攻坚战、为人类作出更大贡献，需要一大批“闯将”“尖兵”冲锋陷阵。新时代再出发，我们要以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，推动改革不停顿、开放不止步，团结带领亿万人民奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。

始终同人民想在一起、干在一起，就要奋发有为，以更硬的肩膀扛起历史责任。打铁必须自身硬。党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇深入推进党的建设新的伟大工程。攻坚克难，共产党员是排头兵；跨越发展，领导干部是领头雁。能不能做到守土有责、守土负责、守土尽责，是不是能够在其位、谋其政、干其事、求其效，人民期待着我们的担当，历史凝望着我们的作为。全党既要政治过硬，也要本领高强，保持爬坡过坎的压力感、奋勇向前的使命感、干事创业的责任感，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，一步一个脚印将伟大梦想变为中华大地的生动实践。

2019年，新中国成立70周年；2020年，全面建成小康社会；2021年，中国共产党成立100周年；2035年，基本实现社会主义现代化；2050年，全面建成社会主义现代化强国……这些重要时间节点，呼唤着我们接续奋斗、永远奋斗。踏上万里征程，心怀千秋伟业，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，举理想之旗、扬奋斗之帆，把党和人民事业继续推向前进。

责任编辑：桂强