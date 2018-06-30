县委书记被免后“消失”3年 曾被网帖举报贿选

原标题：被免县委书记“消失”3年后

2015年3月，时年52岁的山西吕梁市岚县县委书记薄宇新，被免去了岚县县委书记一职。此后，薄宇新在公众视野中“消失”，去向不明。

今年6月28日，山西省纪委通报了薄宇新的最新消息：受到留党察看一年、撤职处分，降为副处级非领导职务。

山西省纪委称：经查，薄宇新违反组织纪律，为谋取人事利益，给予他人财物；违反廉洁纪律，收送礼金，违规向管理和服务对象借款。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，山西省纪委提到的薄宇新“为谋取人事利益，给予他人财物”，与9年前的一个网贴有所呼应。

2009年年底，一篇《一个买官无果者的反思》网贴快速传播。发帖人自称是吕梁市的一位副县长，指称2009年吕梁13市县区公推县长人选时，有参选者贿选，并点出了薄宇新的名字。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，山西“塌方式腐败”爆发后，有媒体于2014年9月来到吕梁采访，并通过正式渠道向薄宇新本人求证上述网贴指称的贿选一事。当时，薄宇新已调任岚县书记，他通过岚县县委宣传部“委婉表示不便回应”。

官方履历显示，薄宇新生于1963年，山西定襄县人，在职研究生学历，2001年起担任离石市委副书记，干了8年后，于2009年11月任离石区代区长，次年任区长。

两年后，薄宇新调任任岚县县委书记，2015年3月被免职，被免职时51周岁。

被免职两年前，薄宇新于2013年在岚县搞了干部人事制度改革，以及“查上班纪律、验工作态度”、“查勤俭节约，验廉洁自律”等“七查七验”活动。当年，他接受当地媒体采访时说，“岚县的事情能不能办好，关键看岚县的全体党员作用发挥得怎么样，主要看县、乡、村三级党员干部工作怎么样。”

责任编辑：桂强