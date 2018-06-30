杭州限牌新政7月1日起实施 增加久摇不中者中签率

原标题：杭州限牌新政策7月1日起实施 增加久摇不中者中签率

新华社杭州6月30日电（记者魏一骏）记者从杭州市交通运输部门获悉，7月1日起，杭州市小客车调控新政策将开始实施，调整后的政策增加了机动车号牌久摇不中群体的中签概率。

杭州市小客车总量调控管理办公室有关负责人介绍，结合2014年杭州小客车调控政策实施以来社会反映比较集中的几个问题，借鉴其他限牌城市经验，新政策将推出3项举措。

在现有摇号的基础上，每年增投一定指标，为久摇不中的个人另行组织2次摇号，并设置阶梯中签率。累计摇号达到24次的，即可参加阶梯摇号；累计摇号达到48次的，获得2个摇号基数序号；累计摇号达到72次的，获得3个摇号基数序号。

建立个人竞价指标数量动态调节机制，抑制竞价价格非理性上涨。杭州市调控办介绍，在一期个人竞价活动结束后，由竞价系统按预设条件对竞价情况进行判断，当全部满足调节机制触发条件时，即时增投小客车指标，数量为计划投放数的50%，竞价成交仍按照报价从高到低的顺序确定。

延长增量和更新指标有效期。通过摇号和竞价产生的增量指标有效期由6个月延长至12个月；同时将现行更新资格和更新指标有效期合并，个人和单位车辆报废或转移后，立即获得更新指标，指标有效期12个月。新政策实施后，现有未失效的增量指标和更新指标将由系统自动延长有效期6个月。

据悉，杭州市调控办将从历年小客车更新资格失效和更新指标逾期未使用的存量指标中，每年投放不超过2万个指标，用于久摇不中人群阶梯摇号和个人竞价指标数量动态调节。第一次阶梯摇号将于7月底举行，投放1万个指标。

责任编辑：桂强