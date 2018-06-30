原标题：最新党内统计公报公布，有这些“首次”和“最”

撰文 | 高语阳

七一前一天，中组部发布《2017年中国共产党党内统计公报》，有些读者可能知道，这是每年这个时间的惯例。

公报的内容延续往年，包括党员队伍情况、发展党员情况、党内表彰情况、申请入党情况、党组织情况五个方面。

虽然是惯例，但也有很多值得一看的内容，政知道（微信ID：upolitics）结合政策背景和以往的公报的情况，带大家一起看看最新出炉的公报。

控制总量：净增和增幅五年来最低

首先是两个“大数据”。

一个是党员人数，一个是基层党组织。

今年的数据是：

截至2017年12月31日，中国共产党党员总数为8956.4万名，比上年净增11.7万名，增幅为0.1%。

中国共产党现有基层组织457.2万个，比上年增加5.3万个，增幅为1.2%。其中，基层党委22.8万个，总支部29.1万个，支部405.2万个。

画个表格加深下理解。

可以看出，不管是从党员人数净增和增幅，以及基层组织数量增加和增幅上，2017年都是过去五年来最低的一年。

党员净增人数逐年减少，这里有一个大背景。2014年5月28日，中共中央办公厅印发《中国共产党发展党员工作细则》，此前的《中国共产党发展党员工作细则（试行）》是在1990年印发实施。

修订后的《细则》将中央提出的“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求写入总则。

当时中组部负责人就《细则》答记者问时说，以控制总量为重点，实行发展党员总量调控，使全国党员数量年均增长控制在适当速度，党员队伍保持适度规模。

女党员占党员总数26.7%

然后是党员队伍的情况。

党员队伍情况首先是党员的性别、民族和学历。女党员2388.8万名，占党员总数的26.7%。少数民族党员651.4万名，占7.3%。大专及以上学历党员4328.6万名，占48.3%。

年龄上，数字太多，再列个表。

党员的职业上，工人（工勤技能人员）664.8万名，农牧渔民2549.9万名，企事业单位、民办非企业单位专业技术人员1355.5万名，企事业单位、民办非企业单位管理人员948.7万名，党政机关工作人员754.2万名，学生178.8万名，其他职业人员750.4万名，离退休人员1754.0万名。

发展党员从严要求、优化结构

然后是发展党员情况。先上一句概况：2017年，各地各部门共发展党员198.2万名，比上年增加7.1万名。

我们把近五年的情况一起看看来加深下了解。

可以看出，过去五年，2017年是首次比上年人数增加的，一共增加了7.1万人，之前四年每年都在减少。而且，就总数上来说，虽然2017年比上年人数增加了，但在过去五年中，2017年的发展党员人数并不算多。

还是要说到《中国共产党发展党员工作细则》中的十六个字总要求：“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”。控制发展党员人数是控制总量的方式之一，同时也是提高质量的结果之一。

在提高质量上，当时中组部负责人表示，以提高质量为核心，坚持党员标准、加强培养教育、严格日常管理、严肃纪律要求，着力提高党员队伍整体素质。也就是说，在发展党员方面从严要求，对入党积极分子、发展对象、预备党员严格教育、严格管理、严格考察。

除此之外，在最新的《公报》中，发展35岁以下的党员占比最高，是161.3万名，占81.4%。在发展党员的职业和分布上，生产、工作一线发展党员人数最多，是100.6万名。

青年和生产、工作一线发展党员人数多，占比大。去年公布的《2016年中国共产党党内统计公报》中也特意指出，2016年在生产、工作一线发展党员95.3万名，占发展党员总数的49.9%，比上年提高0.2个百分点。

这是对《中国共产党发展党员工作细则》的具体落实，《细则》中明确，重视从青年工人、农民、知识分子中发展党员，优化党员队伍结构。

加强非公企业、社会组织党建

最后一项是党组织情况，先概括一句话：党的地方委员会。全国共有党的各级地方委员会3208个。

具体的内容列在这里，大家做个了解：

省（区、市）委31个，市（州）委397个，县（市、区、旗）委2780个。

城市街道、乡镇、社区（居委会）、建制村党组织。全国8439个城市街道、31726个乡镇、100602个社区（居委会）、547152个建制村已建立党组织，覆盖率均超过99%。

机关、事业单位党组织。全国23.2万个机关单位已建立党组织，占机关单位总数的99.7%。51.6万个事业单位已建立党组织，占事业单位总数的95.2%。

企业党组织。全国18.5万个公有制企业已建立党组织，占公有制企业总数的91.2%。187.7万个非公有制企业已建立党组织，占非公有制企业总数的73.1%。

社会组织党组织。全国30.3万个社会组织已建立党组织，占社会组织总数的61.7%。

社会组织的党组织在近些年也是逐年增多，2017年占社会组织总数61.7%，2016年占社会组织法人单位总数的58.9%，比前一年提高17.3个百分点。

2015年9月，中共中央办公厅印发了《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》，要加大社会组织的党组织组建力度，推进社会组织党的组织和党的工作有效覆盖。其中明确，社会组织主要包括社会团体、民办非企业单位、基金会、社会中介组织以及城乡社区社会组织等。

除此之外，近年来，非公有制企业党组织数量也是逐年增长的。非公企业党建也是这些年组织部门的工作重点之一，各地都在落实这一工作。有读者可能有印象，去年6月底，斗鱼网络主播党支部在武汉成立，成为全国500多个直播平台中成立的首家“网红党支部”，是推进非公企业党建工作的一个缩影。

责任编辑：桂强